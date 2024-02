Zajedničko jačanje kapaciteta za prikupljanje informacija značajno u kontekstu složenih izazova

Podgorica, (MINA) – Zajedničko jačanje kapaciteta za prikupljanje informacija i analizu rizika izuzetno je značajno u kontekstu složenih bezbjednosnih izazova sa kojima se države suočavaju, ocijenio je direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

On je to kazao na otvaranju sastanka o Pomorskoj jedinici za informacije, koji je organizovan u saradnji sa predstavnicima britanskih službi za sprovođenje zakona u okviru petodnevne posjete delegacije Kolumbije crnogorskoj Upravi policije.

Iz Uprave policije su saopštili da je sastanak bio prilika da crnogorske, kolumbijske i britanske službe za sprovođenje zakona prezentuju izazove za pomorsku sigurnost i sagledaju modalitete dalje saradnje u toj oblasti.

“U kontekstu složenih bezbjednosnih izazova s kojima se suočavamo, posebno u vezi sa krijumčarenjem i organizovanim kriminalom, izuzetno je važno da zajednički radimo na jačanju kapaciteta za prikupljanje informacija i analizu rizika”, kazao je Brđanin.

On je dodao da je procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala kao prioritet i prijetnju u Crnoj Gori prepoznala krijumčarenje narkotika, cigareta i migranata.

“Što nadalje kao imperativ u radu Uprave policije postavlja razvoj efikasnih mehanizama za suzbijanje ovih prijetnji”, kazao je Brđanin.

Kako se navodi u saopštenju, on je informisao sagovornike da je na posljednjoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju usvojena inicijativa Uprave policije za formiranje međuresorne radne grupe.

On je objasnio da će radna grupa uključivati predstavnike Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave carina, Ministarstva odbrane i drugih relevantnih institucija.

“A čiji će glavni zadatak biti koordinacija aktivnosti u cilju uspostavljanja Pomorske jedinice za informacije u okviru Uprave policije, koja će biti smještena u Luci Bar”, naveo je Brđanin.

On je istakao da je zahvalan britanskoj Vladi i ambasadi, a naročito predstavnicima Međunarodnog odjeljenja britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova pri Britanskoj ambasadi, na podršci u iniciranju i jačanju saradnje Uprave policije Crne Gore sa državama Latinske Amerike.

To se, kako je objasnio, ogleda i u uspješno realizovanoj posjeti delegacije Kolumbije, ali i na podršci u mnogim drugim aktivnostima koje su značajno unaprijedile rad Uprave policije.

Brđanin je istakao da je taj vid okupljanja od velikog značaja za sve učesnike, imajući u vidu činjenicu da upravo takvo okupljanje omogućava priliku za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi između partnera iz različitih država.

To, kako je ocijenio, omogućava i direktne kontakte koji će dodatno unaprijediti buduću razmjenu podataka i ojačati povjerenje među agencijama.

Zamjenica britanske ambasadorke Sara Pilbim je ukazala na važnost tog događaja koji predstavlja drugi korak u uspostavljanju odnosa u borbi protiv transatlanskog organizovanog kriminala.

Ona je podsjtila da je britanska Vlada podržala posjetu predstavnika crnogorske Uprave policije Latinskoj Americi u novembru, kao i ovonedjeljnu uzvratnu posjetu.

Pilbim je kazala da je uvjerena da su tokom sedmice identifikovani značajni segmenti zajedničkog rada koji će biti od obostranog interesa službi.

U saopštenju se navodi da je događaj bio prilika da crnogorske, kolumbijske i britanske službe za sprovođenje zakona prezentuju izazove za pomorsku sigurnost i sagledaju modalitete dalje saradnje u toj oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS