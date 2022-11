Velimir Đoković predsjednik SO Danilovgrad

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste „Za budućnost Danilovgrada“ Velimir Đoković izabran je danas za predsjednika Skupštine opštine Danilovgrad.

Na konstitutivnoj sjednici, na kojoj su verifikovani mandati odbornicima, za izbor Đokovića je glasalo 22 odbornika.

Uzdržani su bili deset odbornika koalicije Prava stvar – Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Liberalna partija – Branko Bošković.

Velimir Đoković je izvršni direktor u firmi Đoković DOO – Danilovgrad.

Od 2005. godine član je Nove srpske demokratije.

Bio je predsjednik danilovgradskog odbora te partije, odbornik u SO i član Glavnog i Izvršnog odbora.

