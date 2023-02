U Grbavcima otvoren vrtić

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom selu Grbavci danas je otvoren vrtić “Maslačak”, koji predstavlja novu vaspitnu jedinicu Javne predškolske ustanove (JPU) “Ljubica Popović”, saopšteno je iz Ministarastva prosvjete.

Iz tog resora kazali su da je svečanost povodom otvaranja vrtića upriličena danas u područnom odjeljenju Osnovne škole (OŠ) “Vlado Milić”.

Ivana Milić, direktorica OŠ “Vlado Milić”, istakla je da je uprava škole sa zadovoljstvom ustupila školske prostorije za potrebe odvijanja vaspitno-obrazovnog procesa u novom vrtiću.

Ona je rekla da se nada da će mještani sela Grbavci u što većem broju popuniti kako školske kupe, tako i prostorije vrtića.

Vesna Nikolić, direktorica JPU “Ljubica Popović” izrazila je zadovoljstvo i zahvalila na velikom odzivu mališana i njihovih roditelja.

Ona je poručila da će broj djece koja će boraviti u tom vrtiću biti još veći i da je ovo samo početak u nizu planiranih aktivosti izgradnje vaspitno -obrazovnih ustanova širom Crne Gore.

„Otvaranje vrtića rezultat je podrške Ministarstva prosvjete, koje je prepoznalo potrebu i želju roditelja, stanovnika sela, uprava OŠ “Vlado Milić” i JPU “ Ljubica Popović”, a prije svega mališana iz tog područja“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da tim vidom podrške potvrđuju da je povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u svim djelovima Crne Gore, kao i izgradnja potrebne infrastrukture, jedan od njihovih primarnih ciljeva.

