Projektom do povećanja zaposlenosti u Mojkovcu i Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta, koji je predstavljen danas u Mojkovcu, ima za cilj da obezbijedi podršku poslodavcima u tim opštinama i da promoviše aktivne mjere tržišta rada.

Projekat, kako je saopšteno iz Opštine Mojkovac, treba da obezbijedi podršku poslodavcima za obuku na radnom mjestu i kreiranje novih radnih mjesta kroz grant šeme, podstakne unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih odraslih osoba za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost u Kolašinu i Mojkovcu.

Proejkat će da promoviše aktivne mjere tržišta rada i podstakne bolju saradnju sa privatnim privrednim subjektima kroz prenos naučenih lekcija i dalji razvoj politike zapošljavanja.

Predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić, kazao je da je projekat izuzetno značajan za tu Opštinu jer predstavlja jedan dio odgovora na možda i najveći izazov sa kojim se kao lokalna uprava susreću, a to je kako podstaći otvaranje održivih radnih mjesta.

„Vaš trud da održite svoje biznise u vremenu u kom je vaše poslovanje dodatno otežano i pandemijom i globalnim tokovima koji utiču na našu ekonomiju, jako nam je značajan a interesovanje koje ste iskazali današnjim prisustvom ukazuje da ćemo, vjerujući u partnerski odnos, zajednički nastaviti da unapređujemo našu lokalnu zajednicu u cjelini“, rekao je Delić.

Ovaj događaj bio je i prilika da se pored projekta, predstavi i javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu koji je objavljen 1. aprila i trajaće do 15. aprila.

Savjetnica za razvoj, implementaciju, i izvještavanje projekata, Milica Ristić, navela je da je implementacija projekta počela u novembru prošle godine i da se sada ulazi u realizaciju glavnih aktivnosti. Za poslodavce sa teritorije opštine Mojkovac kroz projekat je obezbijeđeno 100 hiljada EUR.

Nakon ovog poziva biće raspisan i javni poziv za nezaposlene sa evidencije Zavoda za zapošljvanje (ZZZ) filijala Mojkovac sa kojima će poslodavci koji dobiju bespovratna sredstva sklopiti ugovore.

Ona je objasnila uslove poziva i kriterijume prihvatljivosti za poslodavce koji su registrovani u Mojkovcu ili koji poslovnu djelatnost obavljaju na teritoriji te opštine.

