U utorak planirani radovi na mreži u više opština

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Mosorska, dio Goljemada, dio Ubala uz Cijevnu, dio Zlatice prema Strelištu, Sadine, ulica Branka Radičevića, dio Kržanje uz Magistralu, dio Grbavaca.

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Bera.

– u terminu od 10 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela, dio Lužnice.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gospoštine.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Donje Crkvice, dio Lukova, dio Glibavca.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Potrošači Gvozden Brijega i dio potrošala Čeluge 2.

– u terminu od 09 do 10 sati: Potrošači Starog Bara: Bolnica, Stari Grad, Stari bar, Baukovo, Belveder, Džamija, dio naselja Čeluga, Gvozden Brijeg, Bartula, Rap, Tomba, Aragana, Donje Zaljevo, Zaljevo Perčobić, Kamenolom ZIB i PUT.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Limljanima.

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači naselja Ilino oko restorana Pod Lozom do Marketa Sunce, potrošači Pod Glavicom.

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Potrošači Velikog Pijeska: Ponta, Ruža Vjetrova, Kalamper, Marin Poloča, Pod Glavicom, Nišice, Dubrava, Oćas, Gola Glava, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo, Utjeha, Tropikana, Paljuškovo, Petovića Zabio, Možura, Belveder, Možura Kamenolom, Tropikana.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: objekti sa lijeve strane Ade Bojane prema račvi.

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: naselje Zoganje kod Ibročevića.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Morinj – centar.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio potrošača u naselju Dub, Glavatičići, Zagora, Krimovica, Trsteno, Platamuni, Kovačko polje, Gorovići, Bratešići, Lastva Grbaljska.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Naselje Kamenje, potrošači prema Džorovom mostu.

– u terminu od 08:30 do 09 sati: Nakićenovići, Presjeka, Nogulovići, Marići, Opačica, Sasovići, Avramovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: komplet područje Bijele – od Kamenara do Navarinskog polja i stare vile Margot, Bjelske kruševice, Đurići, Greben.

– u terminu od 09:30 do 13:30 sati: Njegoševoj od Parka do Gradske kafane, potrošači na šetalištu oko Jahting kluba Ulice Njegoševa i šetalište V Danica, Trg Maršala Tita.

– u terminu od 10 do 14 sati: Potrošači od Pošte do Osnovne škole Ilija Kišić uz magistralu, ulice Đačka i Sunčana obala.

– u terminu od 11 do 14 sati: dio potrošača kod picerije “Igrač više” u Bijeloj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Grab – Dauti, Ivanje-škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Njegnjevo, Muslići, Sutivan, Ribarevine, Ravna rijeka, Lješnica, Gornja Lipnica, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Medanovići-prema potoku, Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Ljuta, Bojići, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Selišta-Sjenokosi, Pržišta, Juškovića potok, Feratovo polje, Donji Lepenac, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Kaludra, Zaboj, Crvena Lokva, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Lagatore, donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Murina.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 11 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Rabitlje, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Krćevine.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio ulice 30 septembar, dio ulice Maršala Tita.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.