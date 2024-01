Liješević i Gojković najbolji

Podgorica, (MINA) – Članovi Budve, Petar Liješević i Bojana Gojković, proglašeni su za najbolje boksere Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Bokserskog saveza.

Liješević je priznanje zaslužio osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu za borce do 22 godine.

Na istom šampionatu srebrna je bila Bojana Gojković.

To je njena šesta evropska medalja u karijeri.

Najbolji mladi bokser je Mirko Šarčević (BK Bijelo Polje) omladinski šampion Evrope, priznanje za najboljeg juniora dobio je Vasilije Kujundžić (BK Budva), dok su najbolji školarci Adila Mušović (BK Fenix) i Strahinja Mrdak (BK Budva), bronzani na Prvenstvu Evrope u toj uzrasnoj kategoriji.

Za najbolje pionire proglašeni su Nikola Ilić (BK Podgorica) i Ena Hot (BK Fenix).

Trener godine, sedmu godinu uzastopno, Nikola Ružić, šef stručnog štaba BK Budva i selektor reprezentacije.

Najbolji sudija je Blažo Jabučanin jedini crnogorski sudija sa najvećim zvanjem IBA 3 zvjezdice. Najbolji klub je i ove godine Budva.

