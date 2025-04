Ivanović: Reforme koje sprovodimo nijesu formalne, već suštinske

Podgorica, (MINA) – Posvećenost Crne Gore EU integracijama nije retorička, već duboko ukorijenjena u javnom konsenzusu i prepoznata je kao strateška orijentacija države, kazao je potpredsjednik Vlade za evropske i vanjske poslove Filip Ivanović, ističući da reforme koje se sprovode nijesu formalne, nego suštinske.

Ivanović je to kazao pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET), gdje je predstavio ključne rezultate i reformske iskorake koje je Crna Gora ostvarila u proteklom periodu na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU).

On je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat na evropskom putu.

Kako je rekao Ivanović, evropski put Crne Gore je institucionalno i politički prioritet, koji uživa široku podršku u parlamentu, među političkim akterima, i što je posebno značajno, među više od 80 odsto građana.

„Naša posvećenost EU integracijama nije retorička, već duboko ukorijenjena u javnom konsenzusu i prepoznata kao strateška orijentacija države. Reforme koje sprovodimo nijesu formalne, već suštinske, i kada je riječ o vladavini prava, i kada je riječ o funkcionisanju institucija“, kazao je Ivanović.

On je naveo da su u prethodnim mjesecima ostvareni značajni rezultati u oblastima poglavlja 23 i 24, uključujući usvajanje prijedloga ustavne promjene kojom se ministar pravde izuzima iz sastava Sudskog savjeta, što je bio jedan od ključnih zahtjeva Evropske komisije.

Ivanović je naglasio da su zatvorena tri dodatna pregovaračka poglavlja.

On je, govoreći o vanjskopolitičkim prioritetima, istakao da Crna Gora, kao pouzdan NATO saveznik, aktivno jača otpornost na dezinformacije i strana miješanja kroz investiranje u sajber bezbjednost, medijsku pismenost i građansko obrazovanje.

„U tom kontekstu posebno je pomenuto uspostavljanje Regionalnog centra za sajber bezbjednost u Podgorici, u saradnji sa Francuskom i Slovenijom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u nastavku sjednice brojni članovi Evropskog parlamenta izrazili snažnu podršku Crnoj Gori i njenom reformskom kursu, posebno ističući brzinu i ozbiljnost kojom se sprovode ključne promjene.

Slovenački poslanik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marjan Šarec, pohvalio je reformski iskorak Crne Gore i ukazao da su promjene rezultat političke volje i odgovornosti unutar vladajuće koalicije.

On je istakao da je značajna činjenica da, i pored izražene političke polarizacije i aktivne opozicije, u Crnoj Gori postoji dijalog koji vodi ka rezultatima.

„Pozdravio je konsultacije sa Venecijanskom komisijom u vezi sa ustavnim promjenama, što je ocijenio kao pozitivan primjer institucionalne kulture“, navodi se u saopštenju.

Šarec je kazao da je potrebno usklađivanje termina lokalnih izbora, da je važan medijski pluralizam i sloboda izražavanja, kao i transparentnost međunarodnih sporazuma, uključujući onaj sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Austrijski poslanik Rainhard Lopatka kazao je da je zadovoljan postignutim reformama i poručio da je ohrabrujuće što čak 80 odsto građana Crne Gore podržava pristupanje EU.

On je pitao o mogućim izazovima u implementaciji preporuka Evropske komisije u sektoru pravosuđa.

„Njegova ocjena bila je da je Crna Gora napravila ozbiljan pomak, a da je obaveza svih evropskih institucija da tu posvećenost prepoznaju i dodatno podrže“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Ivanovićevog kabineta, poruke poslanika Evropskog parlamenta bile su pretežno pohvalne i izrazili su snažnu podršku evropskom putu Crne Gore.

Oni su naglasili da je značajan nastavak reformi u oblastima vladavine prava, pravosuđa, slobode medija i transparentnosti u zakonodavnom i institucionalnom okviru.

Ivanović je poručio da Crna Gora ne doživljava članstvo u EU kao nagradu, već kao logičan ishod zajedničke vizije stabilne, otporne i integrisane Evrope.

„Naš cilj je jasan – da 2028. godine postanemo 28. članica Evropske unije. Zahvaljujem na vašoj podršci i povjerenju koje ćemo opravdati odgovornim i dosljednim djelovanjem“, zaključio je Ivanović.

