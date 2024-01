Erović: Veliki rezultati dolaze samo uz istinsku posvećenost

Podgorica, (MINA) – Opšta bolnica u Bijelom Polju je, zahvaljujući jasno definisanim ciljevima i predanom radu zaposlenih, u kvalitativnom smislu napravila krupan iskorak u crnogorskom zdravstvu, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Kenan Erović.

Ljekarska komora je krajem prošle godine dodijelila nagradu Opštoj bolnici Bijelo Polje za najbolju zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori.

Erović je agenciji MINA kazao da je počastvovan i zadovoljan što je bolnica kojom rukovodi dobila to priznanje i što su napori i predanost njegovog tima prepoznati i cijenjeni u širokoj ljekarskoj zajednici.

On je rekao da je bjelopoljska bolnica za vrlo kratko vrijeme značajno unaprijedila kvalitet zdravstvene zaštite uvođenjem desetak novih hirurških procedura.

Prema riječima Erovića, povećan je broj izvršenih operativnih zahvata, uvedena su dva nova konzilijuma čime je olakšano ostvarivanje zdravstvene zaštite, a značajan novac uložen je u opremu i unapređenje uslova rada.

“Zahvaljujući jasno definisanim ciljevima, Opšta bolnica u Bijelom Polju je, u kvalitativnom smislu, napravila krupan iskorak u crnogorskom zdravstvu”, naveo je Erović.

On je istakao da veliki rezultati dolaze samo uz istinsku posvećenost i nesebično davanje energije u poslu.

“Iza svih naših rezultata je veliki rad, ne samo menadžmenta, već i svih zaposlenih u ustanovi. Svako je doprinio unapređenju uslova i kvaliteta rada”, naveo je Erović.

On je kazao da je nagrada predstavlja priznanje za kontinuirani trud, ali i podsticaj da nastave sa unapređenjem usluga i daljim radom na podizanju standarda kvaliteta zdravstvene zaštite.

“Ponosni smo na postignuti uspeh i verujemo da će nam ova nagrada biti dodatna motivacija da nastavimo da radimo još bolje u budućnosti”, rekao je Erović.

On je kazao da je nagrada priznanje za Opštu bolnicu Bijelo Polje i svakog pojedinca koji čini dio tima, kao i da uspjeh ne bi bio moguć bez partnerstva i podrške.

“Tu prije svega mislim na Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje, brojne donatore, kao i sve naše pacijente koji su nam pružili podršku i povjerenje”, dodao je Erović.

On je rekao da želi da, sa svojim kolegama, stvori moderan zdravstveni sistem, zasnovan na znanju i kontinuiranom unapređivanju.

Erović je naglasio da ljudski resursi predstavljaju ulog za budućnost.

“U Opštoj bolnici Bijelo Polje trenutno radi 67 ljekara, što je svrstava u ustanovu sa najbrojnim, a po starosnoj strukturi i najmlađim kadrom, kada su u pitanju opšte bolnice u Crnoj Gori”, istakao je Erović.

Kako je naveo, zbog odliva kadra, a u cilju zadržavanja mladih ljekara, u posljednje dvije godine je, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, dodijeljeno 11 specijalizacija i 16 užih specijalizacija.

Prema riječima Erovića, to je veliki uspjeh menadžmenta, imajući u vidu da je u periodu od 1991. do 2021. godine, dodijeljeno samo devet užih specijalizacija.

On je rekao da je bjelopoljska bolnica stekla veliko povjerenje građana, što potvrđuje povećanje broja pruženih usluga, ali i operacija, kojih je samo u prošloj godini urađeno oko 1,6 hiljada.

“Povećano povjerenje pacijenata i imidža ustanove je posljedica uvođenja novih procedura, saradnje sa eminentnim ljekarima iz velikih zdravstvenih ustanova, unapređenja uslova boravka i rada, ali i stručnog i profesionalnog pristup prema pacijentima”, kazao je Erović.

