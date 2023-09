Đurović: Kreiraćemo nove mjere za zaustavljanje inflatornih kretanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma pristupiće kreiranju novih mjera za zaustavljanje inflatornih kretanja, najavio je resorni ministar Goran Đurović.

Đurović je to kazao na sastanku sa predsjednikom Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Slobodanom Mikavicom i ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislavom Momirovićem.

Kako je saopšteno iz UPCG, na sastanku je ocijenjeno da su tradicionalno dobra saradnja između kompanija, poslovni interesi i brojni potencijali Crne Gore i Srbije, kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj trgovinskih odnosa i ukupne ekonomske saradnje dvije zemlje.

Đurović je kazao da je ekonomska saradnja Crne Gore i Srbije na zavidnom nivou.

“Ukazao je na efekte koji su u Crnoj Gori ostvareni kroz akciju “Stop inflaciji”, te istakao da će na osnovu obavljenih analiza, a u dogovoru sa privredom, Ministarstvo pristupiti kreiranju novih mjera za zaustavljanje inflatornih kretanja i bolji standard građana”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Mikavica je poručio da otvorena i konstruktivna diskusija između kreatora politika i predstavnika privrede predstavlja najefikasniji način za sagledavanje važnih ekonomskih tema i postizanje dogovora o procesima koji su od interesa i za privredu i građane obje zemlje.

“Za neometan protok roba, usluga i ljudi neophodno je bolje infrastrukturno povezivanje, uz istovremeno uklanjanje suvišnih carinskih procedura, kontrola i zastoja administrativne prirode – i to s obje strane”, naveo je Mikavica.

Momirović je najavio da je do 2027. godine planiran završetak dionice autoputa ka granici sa Crnom Gorom.

On je rekao da, kao odgovor na globalna inflatorna kretanja izazvana ratom u Ukrajini, u Srbiji kreće akcija “Bolje cijene”, slična akciji realizovanoj u Crnoj Gori.

Kako se navodi, predstavnici crnogorske privrede – članovi UPCG ukazali su na barijere koje ometaju saradnju i poslovanje privrednika Crne Gore i Srbije, te iznijeli konkretne sugestije i predloge za njihovu eliminaciju.

Posebno su ukazali na problematiku direktnog platnog prometa koji između dvije zemlje još ne postoji, a što privrednicima povećava troškove poslovanja i duže od decenije značajno otežava njihovu saradnju.

“Kako dobar regulatorni okvir, baš kao ni sporazum CEFTA, nijesu otklonili evidentne barijere po pitanju prekograničnog prometa, privrednici su u tom dijelu kao moguće rješenje naveli integrisane granične prelaze koji bi bili uspostavljeni po uzoru na sporazume koji postoje sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je potvrđena puna otvorenost energetskih kompanija iz Crne Gore za saradnju sa kompanijama iz ovog sektora u Srbiji, te istaknut izuzetan potencijal crnogorske ekonomije kroz ulogu zemlje kao platforme – takozvanog haba /hub-a/, prevashodno kroz energetiku i prenos.

Saopšteno je da tranzit e-energije pruža velike benefite i Crnoj Gori i regionu, a uz to je i putokaz za tranzite roba kroz jačanje saobraćajne, željezničke i lučke infrastrukture, odnosno iz ugla konekcija i interkonekcija koje su temelj uspješne regionalne ekonomije.

Zajednička ocjena učesnika sastanka je da saopštene informacije, predlozi i rješenja stvaraju kvalitetan osnov za sve dalje procese koji vode povećanom nivou investicionih ulaganja, kvalitetnijoj saobraćajnoj i transportnoj povezanosti, efikasnijoj saradnji privrednika, uspješnijoj spoljnotrgovinskoj razmjeni i većem prometu ostvarenom preko Luke Bar čiji je potencijal izuzetan, ali i još nedovoljno iskorišten.

“Za buduću ekonomsku saradnju Crne Gore i Srbije veoma je važna uključenost predstavnika privrede u kreiranje planova, mjera i politika koje takve procese podržavaju, a od interesa su za poslodavce obje zemlje”, zaključuje se u saopštenju.

