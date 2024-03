Dukaj: Studenti daju odlučujući doprinos boljitku društva

Podgorica, (MINA) – Studenti i cijela akademska zajednica daju odlučujući doprinos ukupnom boljitku društva, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj u razgovoru sa studentima Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta Crne Gore (UCG).

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) je saopšteno da je Dukaj, na inicijativu Vijeća studenata FPN-a, održao sastanak sa studentkinjama i studentima na temu reforme javne uprave, digitalne transformacije i drugih pitanja od zajedničkog interesa.

On je zahvalio studentima na inicijativi i interesovanju za rad MJU i budućih projekta, pri čemu je naglasio ulogu studenata kao nosilaca pozitivnih promjena.

“Upravo vi, studenti, i cijela akademska zajednica, dajete odlučujući doprinos ukupnom boljitku društva“, istakao je Dukaj.

On je rekao da su njihova uključenost, želja za promjenama i energija koju mladost nosi, odlučujuća snaga za napredak i još brže uključivanje Crne Gore u evropske tokove i trendove.

„Vaše interesovanje za napredak javne uprave vidim kao doprinos demokratizaciji društva i unapređenju usluga građanima. Otvoren sam uvijek za razmjenu mišljenja sa vama”, poručio je Dukaj.

Šefica kabineta Milica Pajović kazala je da je oduvijek za nju energija djece i mladih ljudi bila inspiracija.

„Vjerujem da ste vi klica svake promjene na bolje i da vas treba na takav način obrazovni proces njegovati i tretirati“, rekla je Pajović.

Ona je zahvalila studentima što su inicirali da do sastanka dođe.

„Ne sumnjam u konstruktivan razgovor i dobre zaključke sa današnjeg druženja“, navela je Pajović.

Student povjerenik FPN-a Vedran Vujisić zahvalio je Dukaju na prilici za sastanak.

On je kazao da su svršeni studenti FPN-a važni i aktivni učesnici u procesu evropskih integracija kroz različite sfere, počev od diplomatije, socijalne politike i socjialnog rada, medija, ljudskih prava, kulturne politike, kao i neizostavno – reforme javne uprave.

Vujisić je, u ime svih studenata FPN-a, uručio Dukaju zahvalnicu za doprinos razvoju i afirmaciji Vijeća studenata tog fakulteta.

„Sastanak je protekao u prijatnoj atmosferi i međusobnom uvažavanju, gdje su studenti i panelisti predvođeni Dukajem razgovarali o mnogim pitanjima, u cilju unapređenja i podizanja nivoa informisanosti i bliskosti mladih sa svim procesima državne administracije“, navodi se u saopštenju.

