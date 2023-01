Abazović: Neću smijeniti Kovača i Damjanovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović poručio je da neće smijeniti ministre pravde i finansija, Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića, zbog prisustva proslavi Dana Republike Srpske (RS) u Banjaluci.

Abazović je to rekao novinarima nakon posjete Plantažama, upitan kako će se ophoditi prema odlasku Kovača i Damjanovića na proslavu Dana RS koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) proglasio neustavnim.

On je podsjetio da je Kovač bio dio delegacije Crne Gore koja je podsjetila Potočare 11. jula, kao i prvi ministar pravde koji je, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem, pošao na obilježavanje godišnjice deportacije Muslimana u Herceg Novom.

„I tada nijesam čuo salve aplauza na njihov račun. A sada očekujete od mene da budem dio kampanje napada na ministra pravde“, rekao je Abazović.

Kako je dodao, Kovač i Damjanović su u ponedjeljak saopštili da podržavaju ustavno uređenje BiH i njen teritorijalni integritet, i time ostali na onome što je zvanična politika Vlade Crne Gore.

„Lično, neću ulaziti u to da li su trebali ili ne biti tamo, ono što je bio naš dogovor da zajedno odemo u Potočare je u potpunosti ispoštovan“, rekao je Abazović.

Upitan je li Damjanović za obilježavanje Dana RS najavljen kao ministar, Abazović je kazao da nije učestvovao u tom protokolu.

On je ponovio da nije vidio da je neko pohvalio šestočlanu delegaciju Crne Gore koja je otišla u Potočare.

„I nije važno, ne treba nikakva medalja, ali ako to nijesam vidio ne očekujte od mene, ako neko uradi nešto suprotno od onoga što ja mislim, da nekome “stanem nogom za vrat”. Naravno da ih neću smijeniti, to su moje kolege“, rekao je Abazović.

On je, komentarišući reakciju udruženja Majke Srebrenice upitao je li neko zahvalio Kovaču što je bio u Srebrenici kao ministar pravde.

„Je li mu neko rekao da je to dobar iskorak ka pomirenju? Kada treba nešto da se iskritikuje i da se čovjek medijski napadne, onda stajemo u red. Mene u tom redu neće biti“, poručio je Abazović.

Upitan da li će URA podržati skraćenje mandata Skupštini, Abazović je kazao da je nakon neuspjeha o formiranju Vlade najavljeno da će Demokratski front, vjerovatno sa Demokratskom partijom socijalista, da skrati mandat.

“Ako žele to da urade, slobodno. Ima ih dovoljno, naši glasovi im ne trebaju ništa”, rekao je Abazović.

On je ocijenio da, dok se ne izabere Ustavni sud, ne bi bilo dobro da se ide na izbore, jer će se, kako je naveo, doći u situaciju sličnu kao u Podgorici ili Šavniku.

Abazović je kazao da je čuo da se traži od Vlade da ona predloži skraćenje mandata Skupštini.

“Da Vlada u tehničkom mandatu skrati mandat parlamentu koji je u punom mandatu. Ako žele da skrate, neka izvole. Nemojte da tražite od nas stvari koje nijeste spremni sami da uradite”, rekao je Abazović.

Upitan da li očekuje da sada budu izabrane sudije Ustavnog suda, on je kazao da je URA prošli put na plenumu glasala za sve kandidate, i da će slično uraditi ponovo.

„Kompletiranje Ustavnog suda je ključ koji će odblokirati druge procese koji će uslijediti u Crnoj Gori“, poručio je Abazović.

