Abazović: Istorijski dan za Nikšić i Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Željezari Nikšić poslije toliko godina počela sa radom kovačnica, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da Željezara ostaje najljepša priča Nikšića i Crne Gore.

“Uspješno krenulo kovanje, ali i poneka suza radosnica, kako radnika tako i nekolicine ljudi iz Vlade koji su znali da će Željezara ponovo biti stožer naše privrede”, napisao je Abazović na svom Facebook profilu.

On je naveo da je u pitanju istorijski dan za Nikšić i Željezaru.

“Hvala svima koji su vjerovali da će Željezara opet upaliti svoje mašine, a radnici biti na svojim radnim mjestima, spremni da proizvode u tri smjene”, rekao je Abazović.

On je kazao da izražava veliko poštovanje prema radnicima, njihovim porodicama i manadžmentu kompanije, na strpljenju, viziji i predanosti.

“Željezara ostaje najljepša priča Nikšića i Crne Gore. Naprijed u nove pogone i pobjede. Vraćamo državi fabrike, radnike i proizvodnju. Na pravom smo putu”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS