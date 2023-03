Podgorica, (MINA) – Samo kroz dijalog, koji je utemeljen na znanju, istini i činjenicama, vraća se povjerenje u zdravstveni sistem, kazala je šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Mina Brajović.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da je Karavan zdravlja i vakcinacije posjetio Bijelo Polje.

“To je bila prilika da građani razgovaraju sa ljekarima i zdravstvenim radnicima koji su im bili na usluzi, po pitanju svih aspekata koji su značajni za unapređenje njihovog zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Brajović je kazala da ta inicijativa predstavlja rezultat kvalitetne saradnje između Ministarstva zdravlj, IJZ-a, SZO i američke Vlade, bez čije finansijske podrške te aktivnosti ne bi bile moguće.

Karavan je, kako je navela, prilika da se govori o zdravlju i značaju imunizacije protiv COVID 19.

“To je prilika za građane da sa kompetentnim zdravstvenim radnicima razgovaraju, dobiju odgovore na sva pitanja o vakcinaciji i na temelju onoga što su naučni dokazi donesu odluku, vakcinišu sebe i najmilije”, rekla je Brajović.

Ona je istakla da vakcine čuvaju zdravlje i spašavaju živote.

Brajović je dodala da su vakcine jedna od najisplativijih i najuspješnijih javnozdravstvenih intervencija našeg doba i da svaki euro uložen u vakcinaciju donosi 43 EUR zagarantovane dividende, mjereno socijalnim i ekonomskim benefitima.

“Samo kroz dijalog, koji je utemeljen na znanju, istini i činjenicama, vraća se povjerenje u zdravstveni sistem. Samo kroz povjerenje i nacionalno jedinstvo moguće je da gradimo bezbjednu i zdraviju budućnost po mjeri svakog građanina u Crnoj Gori”, rekla je Brajović.

Ona je dodala da je posebno raduje što su karavan zdravlja podržale i kolege iz prosvjete.

Brajović je kazala da su, zahvaljujući prijateljima iz T-coma i Jugopterola, obezbijedili i neke interesantne poklone za najmlađe učesnike karavana.

“Da ponovim – namjera nam je da dođemo do što je moguće večeg broja građana i približimo COVID 19 vakcinu, ali i druge vakcine onima kojima su najpotrebnije”, rekla je Brajović.

Direktor Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti u IJZ-u, Nebojša Sekulić, rekao je da je Insitut prepoznao značaj sprovođenja inicijative po pitanju unapređenja javnog zdravlja građana.

“Svojim učešćem u Karavanu zdravlja i vakcinacije želimo da pomognemo građanima da donesu pravu odluku za sebe i svoju porodicu, kada je u pitanju vakcinacija”, istakao je Sekulić.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović kazao je da je ta opština pokretanje karavana prepoznala kao dobar način da građanima obezbijedi šansu da se u direktnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima informišu o svim benefitima imunizacije, provjere svoje zdravlje i zaštite sebe i najbliže.

“Na osnovu velikog interesovanja građana i poučeni današnjim veoma pozitivnim iskustvom, Opština Bijelo Polje će nastaviti da podržava takve i slične inicijative“, rekao je Smolović.

Epidemiolog Doma zdravlja u Bijelom Polju Saša Jeknić ocijenio je da je vrlo važno da zdravstveni radnici i zdravstveni sistem budu na raspolaganju građanima svih uzrasnih kategorija.

“Kako bi svi zajedno djelovali kada je riječ o podizanju svijesti građana o važnosti imunizacije, sa posebnim akcentom na zaštitu ranjivih kategorija stanovništva”, dodao je Jeknić.

Iz IJZ-a su kazali da je u Bijelom Polju mjerenje pritiska i šećera u krvi bilo omogućeno za sve posjetioce.

To je, kako su naveli, kod građana izazvalo veliko zadovoljstvo jer su bili u mogućnosti da provjere svoje zdravlje bez čekanja i dobiju savjete i preporuke od kompetentnih stručnjaka.

“Pojedini građani su bili vakcinisani na licu mjesta, dok je veliki broj posjetilaca iskoristio dostupnost lokalnih ljekara i zakazao vakcinaciju kod izabranog doktora u Domu zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo zdravlja, IJZ i SZO, u saradnji sa domovima zdravlja, pokrenuli su inicijativu Karavan zdravlja i vakcinacije, u okviru projekta jačanja kapaciteta za pružanje odgovora na COVID – 19 u Crnoj Gori, koji finansiraju američka vlada i Agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Iz IJZ-a su kazali da su Sjedinjene Američke Države preko USAID-a dodijelile 2,7 miliona dolara hitne pomoći kako bi pomogle Crnoj Gori da otkrije, upravlja i liječi COVID-19, ali i ojača i održi kapacitete za reagovanje, kako bi se ublažili uticaji pandemije na javno zdravlje i socio-ekonomske posljedice.

Oni su istakli da je cilj kravana promovisanje prednosti imunizacije kao intervencije koja spašava živote.

“Fokus će biti na vakcinaciji protiv COVID-19, ali inicijativa će uključiti i druge programe vakcinacije poput onih protiv humanog papiloma virusa (HPV) i malih boginja, zauški i rubele (MMR)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je karavan osmišljen tako da može da dosegne ljude koji žive u oblastima gdje je stepen prihvatanja vakcina bio niži od nacionalnog prosjeka, i da svojim aktivnostima pokrije ranjive grupe.

“Grupe koje su pod visokim rizikom od COVID-19 i koje će imati koristi od ove inicijative čine osobe sa nekim hroničnim stanjima, starije osobe, trudnice, zdravstveni radnici”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su dodali da će djevojčice stare između devet i 14 godina imati koristi od vakcinacije protiv HPV-a, a djeca mlađa od pet godina od vakcinacije MMR vakcinom.

