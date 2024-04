Vakcinacija protiv morbila i HPV i za vikend

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim domovima zdravlja za vikend će biti organizovani dodatni termini za vakcinaciju protiv morbila, zauški i rubele, kao i humanog papiloma virusa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su pozvali roditelje čija djeca nijesu vakcinisana da ih dovedu na vakcinaciju u predviđenim terminima radnim danima, kao i u dodatnim terminima tokom subote i nedjelje.

“Zbog opasnosti od nastanka epidemije prioritet je vakcinacija protiv morbila, zauški i rubele”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na vakcinaciju pozivaju sva djeca od jedne do 18 godina, koja nijesu primila potreban broj doza vakcine shodno uzrastu.

Iz IJZ-a su podsjetili da potpuna vakcinacija protiv morbila podrazumjeva vakcinaciju sa dvije doze kombinovane vakcine (protiv morbila, zauški i rubele) i da se prva doza daje odmah nakon navršenih godinu, a druga pri polasku u školu.

“Ukoliko se kasni sa vakcinacijom potrebni broj doza treba nadoknaditi shodno uzrastu. Kod djece pri polasku u školu ili koja već pohađaju školu, a nisu primila nijednu dozu vakcine do sada treba aplikovati dvije doze u razmaku ne kraćem od četiri sedmice”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naglasili da je, osim vakcinacije protiv morbila, u predviđenim terminima moguća i vakcinacija protiv humanog papiloma virusa.

“Podsjećamo da je omogućena vakcinacija djevojčica i dječaka od devete do 18 godine, te da je do sada kompletiralo ili započelo vakcinaciju preko 8,7 hiljada osoba”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su istakli da će roditelji koji su ostavili validan broj telefona kod svog izabranog ljekara dobiti i SMS poruku podsjećanja za vakcinaciju.

“Nezavisno od toga da li su dobili poruku ili ne, pozivamo ih ovim putem da iskoriste priliku i zaštite svoju djecu”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su kazali, bez medicinske kontraindikacije navedene pisanim putem od ljekara, ne treba odlagati vakcinaciju, jer odlaganje produžava period tokom kojeg su djeca nezaštićena.

Iz IJZ-a su naveli da je potrebno da svi zdravstveni radnici insistiraju na pravovremenoj vakcinaciji, davajući snažnu preporuku da se vakcinacija ne odlaže i da se sprovede na vrijeme.

“Pravovremena vakcinacija pravi ključnu razliku kada je u pitanju očuvanje života i zdravlja od infektivnih bolesti. Svako odlaganje može dovesti do ozbiljnih posljedica posebno u situaciji kada smo registrovali prve slučajeve obolijevanja od morbila u našoj zemlji”, zaključili su iz IJZ-a.

