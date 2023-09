ZZZ: Objavljen poziv za poslodavce za Program stručnog osposobljavanja

Podgorica, (MINA) – Javni poziv za poslodavce koji će učestvovati u Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca objavljen je danas, a prijave se mogu podnositi od 15. septembra do 16. oktobra, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

Navodi se da poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u tom programu podnose područnoj jedinici ZZZ – birou rada ili kancelariji, prema mjestu rada poslodavca i preko portala eUprave.

Iz ZZZ su kazali da poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za ljudske resurse i preko portala eUprave.

Kako su pojasnili, uputstvo za podnošenje prijave za sve poslodavce preko portala eUprave se nalazi na portalu www.euprava.me.

Iz ZZZ su rekli da će korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobiti priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca.

„Pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koje nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su ZZZ“, kaže se u saopštenju.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

„Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj Programa da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih, olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada, kao i pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS