Živković: Sporazum prihvatljiv, nećemo učestvovati u popisu dok se ne ispune svi uslovi

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće učestvovati u popisu stanovništva dok ne budu ispunjeni svi uslovi iz Sporazuma koji je predložio premijer Milojko Spajić, saopštio je saopštio je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

Živković je, na konferenciji za novinare, rekao da je Spajić prihvatio sve uslove opozicije, ali da je upitno da li ti uslovi mogu biti sprovedeni do kraja mjeseca.

“Upitno je da li ste ovi zahtjevi mogu sprovesti do 30. novembra, a nama je važno da se svi uslovi ispune. U suprotnom mi nećemo učestvovati u popisu“, rekao je Živković.

Kako je kazao, da je ranije bilo pameti i mudrosti lako bi došli do ispunjavanja zahtjeva.

Živković je, na pitanje novinara da li je za DPS-u prihvatljiv Sporazum o uslovima za održavanje popisa stanovništva koji je predložio Spajić, odgovorio potvrdno.

„Sporazum nam je prihvatljiv i premijer je ispunio svaki zahtjev koji smo tražili“, rekao je Živković.

On je rekao da su potvrđene teze DPS-a da Crna Gora nije bila spremna za održavanje popisa, kao i da je Vlada Dritana Abazovića insistiranjem da se popis održi bez uslova željela da sprovede popisnu prevaru.

On je rekao da i namjera Vlade Spajića da odloži popis za mjesec potvrđuje ispravnost teza DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS