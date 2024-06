Živković: Sigurni smo u snagu DPS-a

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) i dalje je najjača stranka na crnogorskoj političkoj sceni, poručio je lider DPS-a Danijel Živković, dodajući da ih ne obeshrabruje to što su trenutno u opoziciji.

On je na Opštinskoj izbornoj konferenciji tivatskog DPS-a, kazao da žele da se odmjere na izborima jer su, kako smatra, sigurni u snagu DPS-a.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je podsjetio na uspjehe koje je ta stranka ostvarila u Tivtu.

„Iako je dosta učinjeno u većini opština, zahvaljujući čemu smo i danas najjača partija na političkoj sceni Crne Gore, trenutno smo u opoziciji. To nas ne obeshrabruje”, kazao je Živković.

Kako je dodao, oni žele da mijenju sebe da bi i državu promijenili nabolje.

„Za svaku partiju je neophodno da prođe iskustvo opozicije. Opozicija djeluje kao dobra terapija na svaku politiku, ako želimo da razumijemo na pravi način ono što javnost hoće da nam poruči“, rekao je Živković.

On je istakao da je upravo politika DPS-a doprinijela ključnom razvoju države.

„Mi smo, zajedno sa našim koalicionim partnerima, trasirali put Crne Gore ka usvajanju evropskih demokratskih vrijednosti”, poručio je Živković, dodajući da je ponosan na sve rezultate.

„Naši politički protivnici su prisvojili tu našu politiku, neki deklarativno, neki navodno suštinski i Crna Gora je nastavila svoj evropski put”, rekao je Živković.

Kako je dodao, to je dokaz da im ne treba mentorstvo sa bilo koje adrese. „Ni iz Beograda, Vašingtona, Moskve”.

Prema riječima Živkovića, kroz istoriju su pokazali da se i sami odlično snalaze.

„Možemo uspostavljati partnerske odnose, ali ne možemo dozvoliti da se o nama govori kao da smo nečija kolonija. Možemo različito politički razmišljati, ali biti ustremljeni ka istom cilju“, naveo je Živković.

Živković je podsjetio da se govorilo da će DPS braniti vlast na sve načine, što se, kako je istakao, nije desilo.

“To je proces emancipacije crnogorskog društva”, poručio je on.

Živković je naveo da kod konkurencije ne prepoznaje dovoljno političke zrelosti da i oni to tako prihvate poraz.

“To se vidi u Andrijevici, Šavniku, Ulcinju, što nije dobro za demokratske procese koji se odvijaju. Mi ostajemo vjerni našem načinu rada, jer to je naš doprinos demokratskoj emancipaciji društva”, rekao je Živković.

On je naglasio da im je važno da u svojoj kući stvari postave kako treba.

“Zato smo krenuli u reformu partije, ne da bismo nekome bili više ili manje prihvatljivi, već zbog sebe”, rekao je Živković.

DPS je, kako je naglasio, zadržao političku relevantnost i počeo da vraća dio povjerenja građana koji su izgubili u prethodnom periodu.

“Mnogi su priželjkivali da nestanemo sa političke scene, razumijem i tu vrstu ostrašćenosti. Ja ne želim da iko nestane sa crnogorske političke scene, dobro je da imamo pluralizam, ali ono što želim je da neki politički subjekti s pozicije vlasti pređu u opoziju, jer smatram, koliko god to bilo subjektivno, da zaslužuju da se vrate u opoziciju zbog svog političkog djelovanja”, rekao je Živković.

Kako je kazao, svakoj politici treba dati priliku i prostor da se pokaže u pravom svjetlu.

“Mi smo tu priliku imali 25 godina i pokazali ono što znamo, i dobre strane i neke loše prakse. Nema nikakve dileme da se nijedna loša praksa, tamo gdje mi preuzmemo vast, više ne smije dešavati. To je opomena i upozorenje koje su nam građani dali”, naglasio je Živković.

Prema njegovim riječima, DPS sada mora iskoristiti priliku da pokaže da je ovo nova politička generacija, da ima nešto drugačiji pristup politici i da, shodno toj novoj političkoj platformi, ponovo zaslužuje povjerenje građana.

„Ako se i daje nastavlja sa istrajnošću da je anti DPS platforma ključna platforma u Crnoj Gori država će propadati. Ta vrsta isključivosti vodi u sunovrat državu”, rekao je Živković.

Kako je istakao, parlamentarnu većinu veže DPS.

“Koliko je to nakaradno pokazuju i rezultati na državnom nivou”, poručio je on.

Prema riječima Živkovića, njih treba da okupljaju neki program, vizija, investicije, projekti, pa možda i ideologije i vrijednosti.

“Znamo mi koji su njihovi pravci djelovanja. Ali se nikad nećemo pomirti sa tom politikom. Nećemo odustati od antifašističkog nasljeđa, nezavisne Crne Gore, NATO i ervopskih vrijednosti“, istakao je Živković, naglašavajući da se samo na izborima može vratiti povjerenje građana.

Kako je rekao, u obzir ne dolaze nikakve prekombinacije koje pokušavaju sada podmetnuti crnogorskoj javnosti.

“Mi želimo izbore i da na izborima odmjerimo naše snage, zato što smo sigurni u našu snagu“, zaključio je Živković.

