Tramp: Rusija i Ukrajina blizu dogovora

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp kazao je da se Rusija i Ukrajina približavaju mirovnom sporazumu i pozvao obje strane da se sastanu na visokom nivou kako bi finalizovale dogovor.

“Vrlo su blizu dogovora i dvije strane bi sada trebalo da se sastanu na vrlo visokim nivoima, kako bi ga završile”, napisao je Tramp kasno sinoć na platformi Truth Social, nedugo nakon što je sletio u Rim, gdje će prisustvovati sahrani pape Franja.

On je kazao da je većina glavnih tačaka dogovorena, prenosi Hina.

“Zaustavite krvoproliće, odmah. Bićemo gdje god je potrebno kako bismo pomogli u olakšavanju kraja ovog okrutnog i besmislenog rata”, naveo je Tramp.

On je rekao da je to bio “dobar dan” razgovora i sastanaka s Rusijom i Ukrajinom.

Posebni američki izaslanik Stiv Vitkof u petak se ponovno sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

