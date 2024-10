Živković sa Lajčakom: Parlamentarna većina udaljava Crnu Goru od evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina svojim djelovanjem izaziva političku nestabilnost i udaljava Crnu Goru od evropskog kursa i evropskog sistema vrijednosti, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On se sastao se sa specijalnim izaslanikom Evropske unij (EU) za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslavom Lajčakom koji boravi u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz DPS-a, tokom sastanka je ocijenjeno da Crna Gora treba da ostane fokusirana na evropsku agendu, kako bi iskoristila trenutni zamah proširenja i u skoroj budućnosti ostvarila članstvo u EU.

“Proces EU integracija nije samo štrikiranje obaveza, već je potrebna prije svega politička stabilnost, koja se ne može prepoznati unutar parlamentarne većine”, rekao je Živković.

Osvrćući se na proces lokalnih izbora koji su održani, Živković je ocijenio da je DPS osvojila najviše glasova i time pokazala da ima kapaciteta da očuva stabilnu podršku.

To, kako je naveo, potvrđuje činjenicu da su građani prepoznali mukotrpnu borbu za zaštitu državnih interesa Crne Gore i očuvanje i izgradnju demokratskih vrijednosti u društvu.

Živković je istakao da očekuje da će rezultati izbora imati dugotrajan uticaj na politički pravac ne samo Podgorice, već i cijele Crne Gore.

Lajčak je, kako je saopšteno, pozdravio konstruktivnu opozicionu ulogu DPS-a u procesu evropskih integracija, posebno prilikom dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), i dodao da EU želi da Crna Gora nastavi da bude uspješna priča.

“Crna Gora ima jedinstvenu priliku da brzo napreduje u pregovaračkom procesu i pozivam sve političke aktere da se ujedine oko tog cilja”, kazao je Lajčak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS