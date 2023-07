Živković: Pregovori o formiranju Vlade očekivano neozbiljni

Podgorica, (MINA) – Pregovori o formiranju nove Vlade teku očekivano neozbiljno, ocijenio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, navodeći da ne očekuje da na kraju bude formirana stabilna vlast.

On je u dnevniku Televizije E poručio da je Crnoj Gori potrebna stabilna politička vlast, što podrazumijeva stabilnost u parlamentu, u vidu podrške toj budućoj vladi.

Živković je kazao da i oni koji učestvuju u pregovorima saopštavaju da ni oni ne znaju šta je finalna ponuda.

Tu su, kako je rekao, i različite, disonantne izjave dva lidera Pokreta Evropa sad (PES), Milojka Spajića i Jakova Milatovića.

„Onda je definitivno zaključak, sa obzirom na to kako teku pregovori, da ta Vlada, ukoliko bude formirana, neće trajati ni onoliko koliko je trajala Vlada Zdravka Krivokapića ili Dritana Abazovića“, naveo je Živković.

Na pitanje očekuje li da bude formirana stabilna vlast, on je odgovorio odrično.

Upitan da li bi DPS podržao manjinsku Vladu, koju bi predvodio PES, Živković je kazao da ne žele ništa više da eksperimentišu.

„Ukoliko Vlada bude konstituisana tako da ima podršku 41 ili 43 poslanika, saglasićemo se da ona ne može biti potpuno politički stabilna, posebno ako imamo ova prethodna iskustva iz posljednje tri godine“, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, nikakvi eksperimentalni metodi ne dolaze u obzir.

„Ne možemo eksperimentalnim metodama doći do onoga što je naš finalni cilj. Ako je naš finalni cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije (EU), onda se to ne može obezbijediti kroz bilo kakvu vrstu manjinske podrške“, naveo je Živković.

On je, povodom principa za sastav nove Vlade, kazao „da smo se nagledali različitih sporazuma i principa u prethodne dvije i po godine“.

Prema riječima Živkovića, papir sve trpi, a na kraju zaključci se mogu donositi samo na bazi onoga što su djela političkih subjekata.

Na pitanje da li je DPS nakon izbora imao bilo kakve formalne ili neformalne razgovore sa bilo kim iz PES-a, on je odgovorio da nije bilo zvaničnih razgovora.

Živković je rekao da postoje dva argumenta za tezu da nema stabilne, evropske vlade bez DPS-a.

„Jedan argument je u dvije propale Vlade, u prethodne dvije i po godine, vidjeli smo kako su se one ponašale. One su skrenule sa evropskog puta“, naveo je Živković.

On je dodao da to nije njegovo ili mišljenje nekog iz DPS-a, već je to vrifikovano u izvještajima Evropske komisije.

„Zbog toga kažemo da nema stabilne evropske Vlade i potpune političke stabilnosti bez koalicije Zajedno“, naveo je Živković.

On je kazao da je bio iznenađen kada je vidio da je konstitutivna sjednica Skupštine zakazana za 27. jul, jer to, kako smatra, definitivno nije u skladu sa onim što propisuje Poslovnik.

