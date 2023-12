Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković predao je kanidaturu za lidera te stranke.

To su saopštili iz DPS-a na društvenoj mreži X.

Neposredni stranački izbori, na kojima će biti izabrano rukovodstvo DPS-a, biće održani 28. januara.

