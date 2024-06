Živković: Pobijediće evropska, građanska i suverena Crna Gora

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) sačuvala je integritet u najtežim vremenima, poručio je lider te stranke Danijel Živković i dodao da će borba za odbranu Crne Gore biti dugačka i teška, ali da će pobijediti evropska, građanska i suverena Crna Gora.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je na proslavi 33 godine od osnivanja te stranke, poručio da je DPS “jači i od čelika” i da se djela koja su ostvarili mogu mjeriti vjekovima.

“Trideset i tri godine je od nastanka DPS-a. Trajemo decenijama, ali djela koja su za nama i dostignuća koja su ostvarena, mogu se mjeriti vjekovima. I kada smo bili vlast, i danas kada djelujemo kao opozicija, bili smo i ostali kičma savremene, ponosne i dostojanstvene Crne Gore sa kvalitetom imanentnom liderima koji imaju sposobnost da čuvaju svoj integritet čak i u najvećim nevremenima – poput ovog aktuelnog političkog kojeg živimo već četiri godine”, rekao je Živković.

Kako je dodao, DPS svoju kičmu nije povijao nikada.

“Ni devedesetih godina pred naletom velikodržavnih nacionalizama, ni početkom dvijehiljaditih kada nijesmo imali razumijevanje partnera za obnovu nezavisnosti, ni sredinom prošle decenije kada je Rusija nastojala zaustaviti put Crne Gore u NATO”, podsjetio je Živković.

Prema njegovim riječima, DPS kičmu ne povija ni danas.

“Kako našoj političkoj konkurenciji i njihovim inostranim mentorima, tako ni željama onih koji su svojom politikom doveli Crnu Goru u stanje u kojem se trenutno nalazi”, rekao je Živković.

Kako je dodao, svjesni su da će izazovi biti još i veći, ali to ne predstavlja sumornu sliku crnogorskih prilika, već podstrek da motivisano i dosljedno nastave sa promocijom politike koja je sve što je započela uspješno i završila.

“Zato što je, kako kaže i slogan naše današnje proslave, DPS jača i od čelika”, rekao je Živković.

On je naveo da će borba za odbranu Crne Gore biti dugačka i teška.

“Ali, vođeni snagom ideje i jasnom vizijom pobjede, a potpomognuti našim tradicionalnim koalicionim partnerima, istrajaćemo i uspjećemo. Evropska, građanska i suverena Crna Gora će pobijediti”, poručio je Živković.

On je naglasio da će odluke donositi uvijek i isključivo sami, a u komunikaciji sa aktivistima, simpatizerima, članovima i glasačima.

“Ideja DPS-a oduvijek je bila u vizionarskom liderstvu koje je Crnu Goru vodilo naprijed. Zahvaljući tome Crna Gora je danas nezavisna država, članica NATO saveza i prva naredna članica Evropske unije (EU)”, poručio je Živković.

Kako je dodao, Crna Gora je danas i dinamična ekonomija, privlačna za najveće svjetske investitore.

“Crna Gora je, nažalost danas, nakon četiri godine neodgovornog upravljanja, i zemlja uništenih institucija, politizovanog pravosuđa, uništenih javnih finansija, sa parlamentarnom većinom koja odluke ne donosi sama, već pristaje na trgovinu nacionalnim interesima zarad funkcija i vlasti”, kazao je Živković.

On je dodao da su, uprkos željama konkurencije da nestanu sa političke scene, izdržali, opstali i nastavili sa afirmacijom i emancipacijom u crnogorskom društvu.

“Znam da je to enigma za mnogobrojne aktere koji i danas predano rade na pokušaju urušavanja retinga naše politike, samo sa jednom ambicijom – da nas uklone sa puta kako bi se finalno obračunali sa Crom Gorom”, rekao je Živković.

Kako je istakao, oni su danas razočarani, jer im započeti posao ne ide od ruke, posebno jer su do sada iskoristili sav repertoar mjera koji im stoji na raspolaganju.

“Nijesu uspjeli upornim ponavljanjem teze o kriminalu i korupciji da obezvrijede ideju nezavisne Crne Gore”, poručio je Živković.

Kako je naveo, nijesu uspjeli “prijekim sudovima”, sačekujući iza uglova grada sa lisicama, da utjeraju strah u kosti ne bi li tako opravdali svojim mentorima ulogu koja im je povjerena.

“Tim činjenjem sebe su možda uspjeli da uzviše u carstvo karijernih ostvarenja gdje je nebo granica. Na tom putu su izbrisali postulate etike, morala, nepisanog kodeksa o ravnopravnosti borbe, što je nepoznat pojam za one koji danas iz medija, obavještajnog i pravosudnog sistema za krupan novac nastavljaju sa istrajnom borbom u obračunu sa DPS-om i Crnom Gorom”, rekao je Živković.

On je kazao da je uloga koju su prihvatili u obračunu sa Crnom Gorom nečasna.

“Dok je borba u kojoj učestvujemo neravnopravna, ali za nas dobro poznata. Put kojim idemo nikada nije bio lak, ni sad, ni prije pet, deset ili dvadeset godina. Usud ove i prethodnih političkih generacija je da težim putem moramo doći do ciljeva”, rekao je Živković.

Kako je dodao, ne žale se na neravnopravnu borbu.

Živković je podsjetio da je DPS konsolidovao novo stranačko rukovodstvo kroz prve neposredne partijske izbore u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz DPS-a, na svečanosti je bio prisutan veliki broj simpatizera i članova partije iz svih gradova Crne Gore.

