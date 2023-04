Živković: Parlamentarni izbori značajni za ukupan ekonomski razvoj države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstojeći parlamentarni izbori, osim što nose jak predznak državnog karaktera, značajni su za ukupan ekonomski razvoj Crne Gore, a posebno za realizaciju kapitalnih projekata na sjeveru države, poručio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je, tokom posjete opštinskim odborima DPS-a u Mojkovcu i Kolašinu, rekao da su projekti koji su u vrijeme izvršne vlasti DPS započeti, u posljednje dvije i po godine zaustavljeni.

“Vidjeli ste kako su svi projekti koje smo započeli u prethodnom periodu do 2020. godine u posljednje dvije i po godine potpuno obustavljeni. Završena je dionica auto-puta do Mateševa i njome se hvale, iako su nekad žestoko napadali ovaj projekat. Skoro sve ostalo – stoji”, rekao je Živković.

On je rekao da iz tog razloga moraju da završe započete projekte.

“To smo mi započeli, ali smo bili prekinuti. Realizacija tih projekata potpuno eliminiše najveći problem ovog regiona – nezaposlenost”, rekao je Živković.

On je naveo da su, nakon dolaska na vlast, politički oponenti DPS-a rekli da ono što je do sad rađeno ne valja.

“A mi ih pitamo – šta ste vi napravili, šta ste izgradili, koga ste zaposlili sem svoju rodbinu i prijatelje? Zbog čega stoji najvažniji projekat, ne samo sjevera nego i Crne Gore – valorizacija planine Bjelasice?”, rekao je Živković.

On je naveo da je riječ o projektu koji determiniše dalji razvoj Mojkovca, Kolašina, Bijelog Polja, Berana i Andrijevice.

Živković je pitao i koliko se kasni sa otvaranjem Đalovića pećine, završetkom puta Kolašin – Berane, izgradnjom kolektora, deponija i obaloutvrda u svim opštinama.

U saopštenju se navodi da je on rekao da je DPS uvijek bio najjači politički subjekt na sjeveru Crne Gore, dodajući da je na novoj generaciji političara da tu podršku zadrži i još je više osnaži.

“I sam živim na sjeveru Crne Gore, i znam šta su potrebe ovog regiona. Ubijeđen sam da je naš program za sjever bolji od svih drugih. Do 2020. urađeno je mnogo na izgradnji infrastrukture, obrazovnih, kulturnih i sportskih objekata. Siguran sam da ćemo poslije 11. juna ponovo biti sastavni dio vlasti koja će dinamizirati ekonomski razvoj Crne Gore”, rekao je Živković.

