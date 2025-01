Živković: Opozicija će nastaviti da štiti pravni poredak

Podgorica, (MINA) – Opozicija će nastaviti da štiti pravni poredak sve dok se vlast ne vrati poštovanju Ustava, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković, na sastanku sa specijalnim izaslanikom Njemačke za Zapadni Balkan, Manuelom Saracinom.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je upoznao Saracina sa stanjem u Crnoj Gori, naglašavajući da državu potresa duboka društveno-politička kriza na svim nivoima.

Kriza je, kako je naveo, kulminirala rušenjem Ustava kroz nezakonito penzionisanje sutkinje Ustavnog suda.

“Opozicija će veoma istrajno insistirati na svojim zahtjevima, jer je poštovanje Ustava ključ funkcionalnosti pravnog poretka u cjelini te da sa osnovnim postulatima vladavine prava neće biti bilo kakvog kompromisa”, rekao je Živković.

On je istakao da će na dalje procese u zemlji značajno uticati i dešavanja u Budvi na predstojećoj konstitutivnoj sjednici, koja treba da potvrdi demokratski karakter društva i princip smjenjivosti vlasti.

“Živković je istakao punu posvećenost DPS-a procesu evropskih integracija koji je utemeljen u vremenu državne politike koju je vodila naša stranka, te istakao zahvalnost Njemačkoj za kontinuiranu podršku na tom putu”, zaključuje se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz DPS-a, sastanku je prisustvovao i poslanik te stranke Nikola Rakočević.

