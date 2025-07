De Grot: EIB nastavlja da pomaže crnogorskom obrazovnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Evropska investiciona banka (EIB Global) obezbijedila je 20,3 miliona EUR za crnogorski sektor obrazovanja, zahvaljujući čemu će brojne škole biti renovirane i modernizovane, dok će nova ulaganja istovremeno podstaći zaposlenost mladih i održivost crnogorske ekonomije, kazao je potpredsjednik EIB-a Robert de Grot.

De Grot je, početkom jula u Luksemburgu sa ministrom finansija Novicom Vukovićem, ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić Stojanović i zamjenicom izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) Kirstine Damkjaer, potpisao sporazum vrijedan 20,3 miliona EUR za unapređenje obrazovnog sektora u Crnoj Gori.

Ta sredstva obuhvataju 18 miliona EUR zajma i 2,3 miliona EUR bespovratnih sredstva namijenjenih UNOPS-u za tehničku pomoć.

De Grot je u intervjuu agenciji MINA kazao da će zahvaljujući novim ulaganjima biti poboljšana infrastruktura i uslovi za učenje u 13 obrazovnih institucija.

On je rekao da će više od 500 osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore dobiti novu digitalnu opremu i alate za razvoj modernih, tehnološki naprednih učionica, dok se zahvaljujući novim ulaganjima u naredne dvije godine očekuje proširenje kapaciteta za 1,7 hiljada novih mjesta za učenike.

„Takođe, preko 11,5 hiljada učenika moći će da se školuje u poboljšanim uslovima, a stvoriće se prilike za otvaranje 530 radnih mjesta za nastavnike sa punim radnim vremenom. Time će se značajno ojačati obrazovni sistem zemlje“, istakao je De Grot.

Kako je pojasnio, zahvaljujući grantu od 2,3 miliona EUR, UNOPS će moći da izvrši procjenu postojeće obrazovne infrastrukture i pripremi ključne investicione projekte u sektoru obrazovanja, što će pomoći Ministarstvu da donese pravovremene odluke o potrebnim poboljšanjima.

„Ovi napori će takođe doprinijeti boljem usklađivanju akademskih kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada, čime će se pomoći u rješavanju trenutne neusklađenosti između ponuđenih i potrebnih vještina“, rekao je De Grot.

To će, prema njegovim riječima, zauzvrat poboljšati zaposlenost mladih, povećati produktivnost i ojačati konkurentnost crnogorske ekonomije.

„Nadamo se da će ovo postaviti temelje za razvoj novih projekata sa višestrukim uticajem koji će koristiti i školskim i univerzitetskim zajednicama, kao i široj ekonomiji“, kazao je De Grot, ističući da su ove inicijative u skladu sa ciljevima EIB Global i Instrumenta za reforme i rast Evropske unije (EU).

De Grot je naveo da je, kao banka EU u vlasništvu država članica, EIB Global udružila snage u okviru inicijative „Tim Evropa“ kako bi obezbijedila sveobuhvatni paket podrške za modernizaciju obrazovnog sistema Crne Gore, koji, kako je pojasnio, kombinuje kredite, grantove EU i tehničku pomoć za lakšu pripremu i sprovođenje strateških projekata u sektoru.

On je rekao da su, novim sporazumima potpisanim u Luksemburgu, investicije EIB Global u crnogorski obrazovni sektor dostigle 55 miliona EUR, uključujući bespovratna sredstva od 11 miliona EUR iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i gotovo osam miliona EUR grantova iz Inicijative za ekonomsku otpornost EIB-a.

De Grot je kazao da je širom Evrope obrazovna infrastruktura često zapostavljena zbog nedovoljnog ulaganja, što rezultira niskim kvalitetom obrazovanja, dovodi do nezaposlenosti mladih i nesklada između vještina i potreba tržišta, na kraju i do niskog ekonomskog rasta, ali je istakao zadovoljstvo što svjedoči mnogim pozitivnim pomacima koji su, u tom kontekstu, već postignuti u Crnoj Gori.

„Zahvaljujući produktivnom partnerstvu sa crnogorskom ministarkom prosvjete, nauke i inovacija, u mogućnosti smo da maksimalno iskoristimo raspoloživa sredstva za ciljanu, praktičnu podršku tamo gdje je najpotrebnija. Značajan napredak se postiže širom zemlje, uz brojne škole koje se renoviraju“, istakao je De Grot.

On je kao pozitivan primjer naveo novoizgrađenu školu “Vladimir Nazor” u Podgorici, koja nudi moderno okruženje za školovanje preko hiljadu učenika, kao i za nastavni rad, zahvaljujući izgradnji 29 potpuno opremljenih učionica, laboratorije, fiskulturne i multimedijalne sale.

„Škola postavlja novi standard za obrazovnu infrastrukturu u Crnoj Gori. Na taj način će moći da učenicima pruži jednake mogućnosti za učenje i napredovanje u skladu sa najvišim raspoloživim standardima. Pored toga, zgrada je projektovana da troši 20 odsto manje energije i vode od drugih objekata takve vrste, uspostavljajući novi model energetske efikasnosti u javnim zgradama“, rekao je De Grot.

On je kazao da je vidljiv napredak kada je u pitanju digitalizacija škola u Crnoj Gori i podsjetio da je, kako bi dodatno podržao te napore, EIB Global u aprilu ove godine potpisao ugovor o dodjeli granta od dva miliona EUR u cilju nabavke tableta, laptopova, desktop računara i drugih digitalnih alata za škole.

„Nadamo se da će ova nova oprema i unapređenje digitalnih vještina doprinijeti većoj stručnosti učenika i nastavnika, pružajući jednake mogućnosti za buduće zapošljavanje i cjeloživotno učenje“, dodao je De Grot i poručio da EIB Global ostaje posvećen podršci obrazovnim projektima koji su ekonomski održivi i tehnički kvalitetni.

Govoreći o planovima za proširenje svojih aktivnosti u Crnoj Gori, De Grot je kazao da je, istovremeno kada je potpisan sporazum o zajmu, sa Vukovićem potpisao i Sporazum o zemlji domaćinu.

Time se, kako je naveo, formalizuje snažna podrška EIB Global Crnoj Gori, zasnovana na brojnim projektima koje je banka tokom godina podržala u različitim sektorima, u ukupnoj vrijednosti od preko 1,1 milijardu EUR.

Prema njegovim riječima, cilj tih postigunuća, zajedno sa mogućnošću imenovanja predstavnika EIB-a u Crnoj Gori u bliskoj budućnosti, je jačanje ekonomske otpornosti zemlje i unapređenje njenog puta ka integraciji u EU, sa fokusom na povezanost, održivi razvoj i klimatske ciljeve, u skladu sa novim Planom rasta.

„EIB je spremna da podrži Crnu Goru i njene građane u ovim naporima, kroz niz projekata koji su već u fazi pripreme“, poručio je De Grot.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS