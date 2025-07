Granična policija na sjeveru sankcionisala dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeće krivičnu prijavu protiv S.A. (65) kod kojeg je pronašla robu vrijednu skoro četiri hiljade EUR, a koju su oduzeli carinski službenici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su u ponedjeljak popodne policijski službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične polciije Sjever mjestu Gubavač u Bijelom Polju, zaustavili i kontrolisali vozilo marke Citroen bjelopoljskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.A.

„Pregledom tovarnog dijela vozila policijski službenici u saradnji sa carinskim službenicima Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja, pronašli su veću količinu robe – razne vrste alata, bez odgovarajuće dokumentacije, ukupne vrijednosti skoro 4.000 eura, koju su carinski službenici oduzeli“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se u radnjama S.A. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina, pa će protiv S.A. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Iz policije su rekli da su službenici Regionalnog centra granične policije Sjever, Stanice granične policije I Pljevlja, na graničnom prelazu Ranče, kontrolisali V.R. (45), državljanina Republike Srbije koji je upravljao vozilom marke Pežo.

„Pregledom te osobe pronađeno je manje pakovanje u kojem se nalazila biljna materija za koju se sumnja da je marihuana. Osim toga, ova osoba je podvrgnuto testu na prisustvo opojnih droga u organizmu na koji je bio pozitivan“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.R. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, a sudija za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 300 EUR, dok je zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima kažnjen novčanom kaznom od 900 EUR.

„Od inspektora za strance V.R. je sankcionisan zbog neprijavljenog boravka i donijeto mu je rješenje o protjerivanju iz Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS