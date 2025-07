Marta Batinović završila karijeru

Podgorica, (MINA) – Golmanka crnogorske reprezentacije Marta Batinović završila je igračku karijeru, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je Batinović obavijestila predsjednika Petra Kapisodu da je donijela odluku da završi igračku, a time i karijeru u nacionalnom timu.

Ona je za nacionalni tim sa velikim uspjehom nastupala od septembra 2019. kada je debitovala u kvalifikacionom duelu protiv Italije za EHF Euro 2020.

U prethodnih šest godina, golmanka rođena 20. aprila 1990. godine u Metkoviću, nosila je dres Crne Gore na prvenstvima Evrope i svijeta.

Najveći uspjeh ostvarila je 2022. godine kada je osvojila bronzanu medalju na EHF Euru.

Posljednji nastup u dresu sa državnim grbom upisala je u aprilu u baražu protiv Portugala, u kojem je Crna Gora sa dvije pobjede izborila plasman na Svjetsko prvenstvo.

