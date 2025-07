Juniorke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Podgorici.

Crna Gora je večeras nadigrala Češku 36:29 i u najgorem slučaju biće među dvije najbolje trećeplasirane selekcije, što garantuje siguran plasman među iosam najboljih.

Do poluvremena je bilo 21:14 za Crnu Goru, koja je u nastavku kontrolisala rezultat i ubjedljivo slavila.

Imale su crnogorske rukometašice i prednost od 13 golova (35:22).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Maja Ceklić sa osam golova, sedam je postigla Mia Grujić, a po pet Sanja Andrijašević, Elena Mitrović i Ksenija Gašević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS