Budućnost bez drugog kola

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti nijesu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču, igrala sa jermenske Noom neriješeno 2:2.

Noa je nastavak takmičenja izborila pobjedom u Abovjanu od 1:0.

Šampion Jermenije poveo je u šestom minutu golom Omara, koji je sa ivice kaznenog prostora pogodio dalji ugao gola crnogorskog šampiona.

Budućnost je od 17. minuta ostala sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Ivan Bulatović.

Na 2:0 povisio je Alen Grgić u 29. minutu,

Najbolja priliku za Budućnost imao je Dragan Grivić u 65. minutu, ali je njegov udarac sa 7-8 metara zaustavio Ognjen Čančarević.

Nadu da Budućnost može do preokreta vratio je Ivan

Ivanović u 68. minutu, preciznim udarcem sa preko 20 metara.

Poravnao je Petar Grbić u prvom minutu sudijske nadoknade.

Istakao se i golman Filip Domazetović, koji je u 89. minutu odbranio penal Mateusu.

Budućnost će takmičenje na evropskoj sceni nastaviti u Ligi konferencije protiv Milsamija, šampiona Moldavije.

