U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 17. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a i dio Ulica Steva Boljevića,Pelev Brijeg,Dio Dajbaba ispod Manastira Dajbabe,Dio Goljemada,dio Bigora,Brezojevice,dio Kakaricke Gore,Slacko,Ulica Janka Vukotića, Plužinska, Mojsija Zečevića, Vladike Vasilija Patrovića, Branka Ćopića, naselje iza benziske pumpe Eko na Zlatici.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08 : 30 do 17 sati: Cetinjske Pumpe (Sjenokos).

-u terminu od 12 do 15 sati: Budvanski Vodovod (Utrg i Podgor), Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Ljubotinj, Građani, Podgor, Utrg i Višnjica

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža,Sjenokosi,Gvozdenice.

-u terminu od 07 do 17 sati: Broćanac, Široka ulica, Štedim, Moštanica, Dio Vitalca, Riđani, Kuside, Stari dvori, Gitanes Petrol, Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, dio Straševine, Geosonda, Vrtac.

-u terminu od 08 do 20 sati: Usputnica.

-u terminu od 09 do 13 sati: Ul. Baja Pivljanina.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Boričko Brdo.

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Budva

– u terminu od 9:30 do 12:30 sati: CS BUDVA , REGIONALNI VODOVOD

-u terminu od 12 do 15 sati: Bjele Poljane.

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Markovići,Mažići,Lapčići,Stanišići,Braići,Duletići,zamak Pobore,Pobori,Stanjevići.

Bar

-u termininu od 09 do 14 sati:potrošči na području Virpazara (Grad), Zabes i Boljevići

-u terminu od 12 do 15 sati: radovi na rekonstrukciji u Podgor: potrošači bez napajanja Opštone Bar su – Sotonići, Bukovik, Brčeli.

-u terminu od 12 do 15 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli i Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Zenelovići,naselje Kodre.

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati: Nikovići I, Nikovići II.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 17:30 sati:dio sela Božiće.

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular, selo Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Mladost, Knjigopromet, Inženjeringpromet, Vagen, Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Zaton, Klinac,Crnionica,Nikoljac-Rogojevići,Njegnjevo,Muslići,Sutivan,Ribarevine,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Gornje Rakonje.

-u terminu od 08 do 15 sati: Srđevac,Bijeli potok,Grab – Dauti.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež,Andrijevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica,Matovine,Selišta,Donji Lepenac,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Pržišta,Tutići,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Mrzovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bogaje-Opština Rožaje (32 potrošača)

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

