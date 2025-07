Kremlj: Trampova izjava ozbiljna i zahtijeva analizu

Moskva, (MINA) – Nedavne izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, uključujući prijetnju da će uvesti sankcije Moskvi i njenim glavnim trgovinskim partnerima, ozbiljne su i zahtijevaju analizu, saopštio je Kremlj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će predsjednik Rusije Vladimir Putin komentarisati Trampove predloge ako bude smatrao da je to potrebno, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Trump je u ponedjeljak najavio novu isporuku oružja za Ukrajinu i zaprijetio da će uvesti veoma stroge carine protiv ruskih saveznika, ako ne bude dogovora o okončanju ratu u Ukrajini u roku od 50 dana.

Kremlj je saopštio i da je Rusija spremna za novu rundu pregovora s Ukrajinom, ali, kako je istaknuto, “do sada nije bilo predloga s ukrajinske strane”.

“Odluke donešene u Vašingtonu i Briselu Ukrajina vidi kao signal za nastavak rata”, dodao je Kremlj.

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov kazao je ranije danas da je Moskva spremna na pregovore nakon novih Trampovih prijetnji, ali je naglasio da Rusija ne prihvata ultimatume.

Tramp je istakao u ponedjeljak da će poslati Ukrajini sisteme protivvazdušne odbrane Patriot kao pomoć u odgovoru na ruske napade.

“Poslaćemo im Patriote koji su im očajnički potrebni. Još nijesam odlučio koliko, ali će ih dobiti, jer im je potrebna zaštita”, rekao je Tramp, dvije sedmice nakon što je Vašington objavio da obustavlja neke isporuke oružja Kijevu.

Prema njegovim riječima, isporuka oružja biće dio sporazuma u koji je uključen NATO i koji će platiti SAD za oružje koje će poslati Ukrajini.

“Zapravo ćemo im poslati razne djelove veoma sofisticirane vojne opreme, a oni će nam platiti 100 posto za to”, kazao je Tramp novinarima.

