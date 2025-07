Uhapšena osoba kod koje je na Sukobinu pronađen hašiš

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su I.Z. (49) sa Kosova, kod kojeg je na graničnom prelazu (GP) Sukobin pronađen hašiš, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice granične policije I Ulcinj na ulazu u Crnu Goru, na GP Sukobin, kontrolisali vozilo marke Suzuki kojim je upravljao I.Z.

“Uz upotrebu službenog psa policijski službenici su pronašli, u zatvorenom plastičnom dijelu ispod mjenjača, pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je droga hašiš”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu I.Z. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Oni su kazali da je pronađena materija oduzeta.

“Sudija za prekršaje kaznio je I.Z. novčanom kaznom u iznosu od 1,2 hiljade EUR, nakon čega je inspektor za strance donio rješenje o protjerivanju iz Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

