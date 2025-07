Ponuda konzorcijuma BEN najpovoljnija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponuda konzorcijuma BEN izabrana je za najpovoljniju na javnom oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta Lješevići-Gajevi u Opštini Kotor.

Konzorcijumu BEN, koji čine kotorski Briv Construction kao nosilac konzorcijuma i beogradska preduzeća EX ING B&P i Nukleus, dodijeljeno je 89,5 bodova.

Drugorangirani ponuđač je bio podgorički Bemax sa dodijeljenih 79,64 boda.

Ministarstvo energetike i rudarstva, na osnovu Zakona o koncesijama i rang liste koju je utvrdila Tenderska komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, donijelo je odluku o izboru najpovoljnije ponude.

“Shodno članu 31 Zakona o koncesijama, odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se ponuđačima i objavljuje se na sajtu Ministarstva kao nadležnog organa”, navodi se u odluci.

Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, kako se dodaje, ponuđači mogu da izjave žalbu Komisiji za koncesije u roku od 15 dana od dostavljanja odluke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS