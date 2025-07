Nikolić novi predsjednik, Cmiljanić imenovan za direktora

Podgorica, (MINA) – Dragoljub Nikolić novi je predsjendik OTP Group Budućnosti, odlučeno je na skupštini ženskog rukometnog kluba.

Podršku je dobio i Upravni odbor, u čijem su sastavu Nemanja Đurašković, Mirko Mašković, Jagoš Pupović, Olga Sekulić, Jelena Radivojević i Aleksandar Radojević.

Na prvoj sjednici novog saziva Upravnog odbora za novog direktora imenovan je Goran Cmiljanić, bivši rukometaš Lovćena, Partizana, španskog Granoljersa.

Navodi se da je Cmiljanić po završetku igračke karijere stekao značajno iskustvo u rukometnim strukturama.

Cmiljanić će na toj funkciji zamijeniti dosadašnju direktoricu Marijanu Bulatović.

