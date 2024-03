Živković: Očekivano da slobodna riječ bude progonjena na ulici kad je institucije progone

Podgorica, (MINA) – Sve dok institucije ćute na širenje nacionalizma i šovinizma, potpuno je očekivano da se desi spaljivanje slobodne misli i književnog opusa Andreja Nikoladisa, saopštio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je kazao da je, kada institucije progone „slobodnu riječ“ i one koji ne ćute na nepočinstva i rušenje svih civilizacijskih vrijednosti u društvu, logično da će isti biti progonjeni i na ulici.

„Sve dok institucije ćute na širenje nacionalizma i šovinizma, potpuno je očekivano da se desi spaljivanje slobodne misli i književnog opusa Nikoladisa“, naveo je Živković.

Prema njegovim rijelima, kada institucije ne učine ništa da zaustave širenje šovinizma, „onda je sljedeća faza spaljivanje pravih ljudi, a ne njihovih lutki“.

„Danas je to u Herceg Novom, a sjutra će biti još brutalnije na nekom drugom mjestu, uz opravdanje da ne razumijemo inicijativnosti i velike ideje karnevala“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, pravdati takvo ponašanje i proglašavati žrtvu krivcem samo je nastavak relativizacije brutalnog obračuna sa svakim ko misli drugačije i javno konstatuje sunovrat koji se dešava u Crnoj Gori.

„Jučerašnja lomača na kojoj je slobodna riječ gorjela u plamenu, zapaljena je prije tri godine, i od tada je samo rasplamsavaju od prilike do prilike“, rekao je Živković.

