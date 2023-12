Živković: Nova etapa u razvoju DPS-a značiće snažnije uključivanje mladih

Podgorica, (MINA) – Nova etapa u razvoju Demokratske partije socijalista (DPS) značiće i što snažnije uključenje mladih ljudi u njen rad i proces odlučivanja, poručio je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković se sastao se sa aktuelnim rukovodstvom Savjeta mladih te partije.

On je ocijenio da je Savjet mladih DPS-a najbolji je pokazatelj da ta partija ima budućnost i perspektivu.

„Činjenica da Savjet mladih predstavlja najjaču i najbrojniju političku omladinsku organizaciju, najbolji je pokazatelj snage naše partije i rezistentnosti u odnosu na sve napade kojim se DPS ciljano pokušava marginalizovati, posebno kroz medijsko etiketiranje od strane naše političke konkurencije“, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, najjači adut DPS-a je njihova politička ideja i sposobnost da je realizuju.

„To je naša komparativna prednost i zato je ponuda DPS-a na političkom tržištu u Crnoj Gori superiorna u odnosu na sve druge”, poručio je Živković.

On je, kako se navodi u saopštenju, naglasio potrebu snaženja kritičke svijesti kod mladih ljudi, jer se samo na taj način društvo može mijenjati nabolje.

Živković je istakao da je usavršavanje i konstantan rad na sebi provjereni recept za bolje i razvijenije društvo, i da samo uspješni pojedinci, koji sebi postavljaju visoke ciljeve, mogu donijeti promjene na globalnom nivou.

On je kazao da u DPS-u žele da motivišu što veći broj mladih ljudi da uzmu sudbinu u svoje ruke, da se uključe u politiku i kroz nju daju doprinos da Crna Gora bude zaista evropska država, po svim parametrima konkurentna sa najrazvijenijim državama Evropske unije.

Živković je poručio da će nova etapa u razvoju te partije značit i što snažnije uključenje mladih ljudi u njen rad i proces odlučivanja.

„Od starijih generacija dobili smo snažne temelje, na kojima počivaju sve uspješne politike ove države. Vaš zadatak je da preuzmete odgovornost, prihvatite da učestvujete u radu partijskih tijela i donošenju veoma važnih odluka”, poručio je Živković.

Na sastanku je konstatovano da je Savjet mladih DPS-a uspješno odgovorio svim zadacima i izazovima u ovoj godini.

Posebno je, kako se navodi, istaknuta važnost aktivnosti odbornika koji dolaze iz redova omladinske organizacije DPS-a.

„Oni svojim radom mijenjaju percepciju o tome da je učešće mladih u procesima kreiranja politika i odlučivanja samo kozmetičko, a ne suštinsko“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku, kojim je predsjedavala predsjednica Savjeta mladih Sonja Milatović, pozitivno ocijenjen rad tog partijskog organa.

