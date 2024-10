Živković: Pozvaćemo Pokret za Podgoricu i GP URA na razgovore o formiranju vlasti

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će, odmah nakon zvaničnog proglašenja rezultata izbora u Podgorici, pozvati sve političke subjekte koji su u prethodnom periodu bili nezadovoljni radom gradske uprave na razgovor o formiranju lokalne vlasti, saopštio je predsjednik stranke Danijel Živković.

On je, u emisiji Argumenti na Televizije Crne Gore, istakao da je Ustavni sud danas donio odluku da nema ponavljanja izbora na pojedinim mjestima gdje je to tražio jedan politički subjekata i dodao da očekuje da što prije budu proglašeni konačni rezultati.

Onda će, kako je rekao Živković, DPS u skladu sa njihovim rezultatima, a to je 30 odsto osvojenih glasova, pozvati na razgovore one političke subjekte koji su u prethodnom periodu bili nezadovoljni radom lokalne uprave u Glavnom gradu.

On je podsjetio da su Građanski pokret URA i Pokret za Podgoricu u okviru tadašnje parlamentarne većine kazali da nijesu zadovoljni načinom rada i funkcionisanja gradske uprave na čelu sa Oliverom Injac i da su se odlučili za skraćenje mandata gradskom parlamentu.

“Prirodno je i zdravorazumski da ćemo kao najjači politički subjekt prvo, po pravilima demokratije, pozvati na pregovore one koji su nezadovoljni bili radom te gradske uprve i koji su sa nama skratili mandat, uz očekivanje da ćemo formirati novu gradsku upravu koja će se mnogo odgovornije, ozbiljnije, kompetentnije odnositi prema javnom interesu”, kazao je Živković.

On je naglasio da nijesu do sada ni sa kim pregovarali, jer bi, smatra, bilo neodgovorno da ne sačekaju konačne rezultate, a kada to bude onda će pozvati sve na pregovore, prenosi Portal RTCG.

“Naš osnovi cilj je da sprovedemo izbornu volju građana, a njihova volja je da žele novu upravu. Bilo bi suprotno zdravoj logici da oni koji su do juče ocjenjivali rad prethodne gradske uprave kao loš, daju povjerenje istim onima za koje tvrde da je njihov rad bio loš. Kada sjednemo za sto vidjećemo u kojem pravcu će ti pregovori ići”, kazao je Živković.

On je istakao da je pravilo da oni koji osvoje najviše pozivaju na pregovore.

DPS je, rekao je Živković, ubjedljivi pobjednik i prirodno je da sa onima sa kojima su skratili mandat konstituišu novu vlast u Glavnom gradu.

Kada je riječ o mjestu gradonačlenika, Živković je naglasio da je logično da onima koji su ostvarili najbolji izborni rezultat pripadne to mjesto.

On je dodao da su na izborima u Podgorici uvećali broj glasova, potvrdili legitimitet stranke, učvrstili snagu i nezaobilazan su faktor u procesu odlučivanja.

“Ovdje više nije u pitanju da li će se DPS vratiti na vlast, nego je samo pitanje sa kojim procentom će se implementirati na pozicijama odlučivanja”, poručio je Živković.

