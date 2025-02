Živković: Krenuo talas promjena, vrijeme za povratak političke stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Talas političkih promjena krenuo je iz Budve, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković, dodajući da je vrijeme za povratak političke stabilnosti.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je, na tribini te stranke u Budvi, kazao da dolazi vrijeme povratka državno odgovorne politike.

“Građanima je dosta javašluka, haosa i anarhije. Vrijeme je za povratak političke stabilnosti. To je ono što je ključna karakteristika DPS-a”, rekao je Živković.

On je istakao da već pet godina prisustvuju političkom cirkusu u kojem svjedoče partijsko-političkom grabežu za funkcijama i borbi za fotelju više.

“U međuvremenu razvoj je zaustavljen, projekti su stali, investitori rastjerani. Državna kasa je prazna, privreda se muči za likvidnošću a deficit sve veći”, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se zbog toga zadužuje sve više i sve češće.

“Institucije su razorene, sektor bezbjednosti više gotovo da ne postoji, a državnom upravljaju nedobronamjerne neznalice”, poručio je Živković.

On je ocijenio da je situacija alarmantna.

“Zbog toga moramo što prije prekinuti ovu agoniju”, kazao je Živković.

On je ponivio da će DPS, svuda gdje bude mogao, razvlastiti parlamentarnu većinu sa državnog nivoa i poslati ih u opoziciju.

“To smo uradili u Budvi i to ćemo uraditi i u svim drugim sredinama, sve do promjena na državnom nivou. Taj talas je krenuo i više nema stajanja, naredna stanica je Nikšić”, zaključio je Živković.

Potpredsjednica DPS-a, Aleksandra Vuković Kuč, kazala je da predloženi Program za predstojeći

Kongres partije na najbolji način oslikava kvalitet ponude DPS-a.

“Program se odnosi na sve segmente društvenog života”, rekla je Vuković Kuč, dodajući da će DPS nastaviti snažno da se zalaže za odbranu državnog dostojanstva i da daje doprinos u jačanju ekonomije, privlačenju investicija i poboljšanje kvaliteta života građana, uz primjenu koncepta socijalne pravde.

“Program nudi rješenja i za oblasti ekologije, kulture i sporta, te sektoru bezbjednosti i vladavini prava”, rekla je Vuković Kuč.

Potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković ukazao je na brojne pokušaje destabilizacije Crne Gore i skretanja sa njenog evropskog puta koje, kako je naveo, dolazi sa najviših državnih adresa.

On je podsjetio da je DPS stranka koja je trasirala put ka Evropskoj uniji (EU).

“Otvorili smo sva i privremeno zatvorili tri pregovaračka poglavlja”, naveo je Vuković.

On je istakao da, iako iz opozicionih klupa, poslanici DPS-a i dalje nastoje da doprinesu tom putu, podržavajući sve prijedloge koji predstavljaju dio evropske agende.

“Međutim, svi u DPS-u na prvo mjesto stavljaju obavezu odbrane pravnog poretka države”, naglasio je Vuković, dodajući da se, kao predstavnici odgovorne stranke, tome suprotstavljaju sa ciljem da se vlast vrati u okvire ustavnog ponašanja.

