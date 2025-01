Živković: Blokada Skupštine do ispunjenja uslova opozicije

Podgorica, (MINA) – Za povratak redovnog rada Skupštine Crne Gore neophodno je da budu ispunjeni uslovi opozicije, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković, navodeći da će štititi ustavni poredak po svaku cijenu.

Živković je rekao da je u subotu, u razgovoru sa premijerom Milojkom Spajićem, uz prisustvo šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johana Satlera, potvrdio zahtjeve opozicije povodom prevazilaženja parlamentarne krize.

“Za povratak redovnog rada Skupštine Crne Gore neophodno je poništenje neustavne odluke o penzionisanju sutkinje Ðuranović, kao i potpisivanje sporazuma između opozicije i vlasti u kojem će se jasno precizirati da nema izmjena Ustava u dijelu identitetskih pitanja, kao ni izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu”, naveo je Živković.

On je rekao da je Spajića upozorio da će, ukoliko parlamentarna većina sa državnog nivoa spriječi formiranje vlasti u Budvi i time još jednom sruši ustavni poredak, odgovor opozicije biti blokada svih lokalnih skupština i potpuna paraliza društveno-političkog života.

“Opozicija predvođena DPS-oma odlučna je da zaustavi pravno divljanje vlasti i zauzda one koji su očigledno namjerili da ruše ustavni poredak i pravni sistem Crne Gore”, naveo je Živković.

On je poručio da će u toj borbi biti istrajni i beskompromisni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS