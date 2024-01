Živković: Bar primjer na kojim temeljima će DPS razvijati politiku

Podgorica, (MINA) – Bar je personifikacija najbolje politike Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnom nivou i primjer na kojim temeljima će partija razvijati politiku, rekao je kandidat za predsjednika DPS-a, Danijel Živković.

Živković je rekao da Bar jeste i biće luča Crne Gore i bastion crnogorske slobode i multikulturalnosti.

„Bar je trenutno personifikacija najbolje politike Demokratske partije socijalista na lokalnom nivou i primjer na kojim temeljima ćemo razvijati našu politiku i u drugim crnogorskim gradovima”, kazao je Živković na stranačkoj tribini DPS-a u nedjelju u Baru.

Govoreći o odnosu Vlade prema građanima Bara u protekle tri godine, Živković je podsjetio da država nije bila u stanju da rekonstruiše jedan magistralni put, „a da ne govorimo o realizaciji bilo kog kapitalnog projekta“.

“Međutim, to naš tim u Baru nije obeshrabrilo i samostalno su uspjeli da obezbijede sredstva, domaćinski planiraju budžet Opštine i zato danas kapitalni budžet Bara je 56 odsto ukupnog Budžeta, a državni ni sedam odsto To nam govori ko ima politiku razvoja, a ko vodi politiku od danas do sjutra”, kazao je Živković.

Predstavljajući plan rada, Živković je kazao da nije suština samo kadrovsko osvježenje već reorganizacija.

“Za to moramo imati jasan program, a taj cilj nije fotelja, već građanin koji je u prvom i jedinom planu”, apostrofirao je Živković.

On je upoznao članstvo da razvija program DPS-a s jasnim rješenjima koja će predložiti stručnjaci, a koji će, kako je dodao, biti usvojen tek nakon konsultacija sa članstvom.

Prema riječima Živkovića, programska rješenja biće fokusirana na pet osnovnih oblasti od značaja za dostojanstven život građana: sistemsku reformu obrazovanja, jednake šanse i prava svim građanima na zdravstvenu zaštitu, pažljivau socijalna politika, ekonomsku politika – politiku razvja i pravo i pravdu.

