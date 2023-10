Zirojević: URA grčevito pokušava da se predstavi kao zaštitnik crnogorskih interesa

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA sada grčevito pokušava da se predstavi kao zaštitnik crnogorskih interesa, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević, dodajući da je davno prošlo vrijeme tog dokazivanja.

Zirojević je to rekao reagujući na saopštenje GP URA, u kojem su naveli da neprimjerene izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u susret popisu u Crnoj Gori, nijesu dobar primjer dobrosusjedskih odnosa, jer se njima jasno podstiču nacionalne tenzije.

„Čitajući reagovanje GP URA, povodom direktnog miješanja Vučića u kampanju pred popis stanovništva u Crnoj Gori, uštinuo sam se dva puta, ne bih li se probudio ukoliko je sve to bio san“, kazao je Zirojević.

On je rekao da se, na kraju, ispostavilo da nije san i paralelna realnost.

„Već se radilo o javi za koju sam vjerovao da je jednako vjerovatna koliko i da mi na prozor od spavaće sobe pokuca sova iz sage o Hariju Poteru i uruči mi pismo u kojem me pozivaju za šestogodišnje školovanje na Hogvortsu“, naveo je Zirojević.

On je kazao da ne zna koji se od dva scenarija dogodio u URA-i.

„Prvi koji mi pada na pamet je da su ih pogodile Vučićeve riječi da u Vladu Crne Gore, nakon tri godine njihovog apsolutnog sluganstva i totalne poniznosti, “mogu samo oni koji govore najgore o Srbiji”“, navodi se u saopštenju.

Zirojević je rekao da se pokazalo tačnim ono što im je predviđao, da će, kako je naveo, kao i svi izdajnici Vučiću poslužiti samo za jednokratnu upotrebu.

„To se, u konačnom, i desilo – Džihanova bolnica je otišla u stečaj, a ista sudbina se smiješi i Dritanovoj partiji“, kazao je Zirojević.

On je dodao da ne može sakriti da se tome neizmjerno raduje.

„Drugi mogući scenario je da se URA, svjesna činjenice da su na ovaj način iskorišćeni, ponovo, na najlicemjerniji mogući način pokušava okrenuti ka crnogorskom biračkom tijelu“, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Zirojevića, očigledno je da su „do te mjere bezobrazni da tako nešto pokušaju, kao i da zaista do te mjere potcjenjuju građanke i građane Crne Gore vjerujući da će im to proći“.

„Tužno je gledati ovu grupaciju, koja je do posljednjeg daha izgarala za Vučićeve interese izdajući sopstvenu kuću, kako sada grčevito pokušavaju da se predstave kao samostalni i zaštitnici crnogorskih interesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vrijeme tog dokazivanja davno prošlo.

„A pečat izdajnika, koji su mukotrpnim trudom i radom zaradili, izbrisati neće nikad“, rekao je Zirojević.

