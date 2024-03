Zirojević: Očekujem da ni sjutra neće biti izabran v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Izbor vršioca dužnosti /v.d./ direktora Uprave policije uticaće dodatno na loše i nekoordinisane odnose u vladajućoj većini, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević i dodao da očekuje da v.d. direktora ni sjutra neće biti izabran.

Zirojević je novinarima u Skupštini kazao da je suludo da se za izbor v.d. direktora policije raspisuje konkurs.

„Nikad se to nije radilo, niti postoji neko realno utemeljenje da se to radi na taj način“, rekao je Zirojević.

On smatra da je to najbolja slika kako funkcionšu stvari u parlamentarnoj većini.

Zirojević je kazao da se ne nazire razrješavanje situacije oko pozicije direktora policije.

„Ne djeluje mi, iako imamo sedam kandidata. Ne djeluje mi da postoji dogovor između PES i Demokrata. Očekujem da ni sjutra ne odbijemo d.v. direktora policije“, rekao je Zirojević.

On je dodao da ostaje da se vidi kako će se ta situacija riješiti, s obzirom da direktoru policije Zoranu Brđaninu mandat ističe.

„Kada imamo okvakvu situaciju da je pozicija direktora policije žrtva političkih prepucavanja dvije partije, bolje i da bilo ko bude na toj poziciji, nego da imamo obezglavljenu instituciju“, naveo je Zirojević.

On je ocijenio da sukob oko imenovanja v.d. direktora policije već utiče na odnose u parlamentarnoj većini.

„Mogli smo da čujemo više puta da su se PES i Demokrate javno sukboljavale oko te pozicije i očigledno je da se njihovi politički interesi u sektoru bezbjednosti ne poklapaju. Očekujem da će izbor v.d. direktora policije uticati dodatno na njihove loše i prilično nekoordinisane odnose“, rekao je Zirojević.

