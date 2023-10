Zgrade predsjednika i Vlade večeras u duginim bojama

Podgorica, (MINA) – Zgrade predsjednika i Vlade Crne Gore večeras su osvijetljene duginim bojama, u znak podrške jedanaestom Montenegro Prajdu.

Jedanaesti Montenegro Prajd, pod sloganom Samoodređenje, održan je danas u Podgorici.

Organizatori Prajda su pozvali na usvajanje zakona o pravnom prepoznavanju roda baziranog na samoodređenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS