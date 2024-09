Zenović: Crna Gora bi do kraja godine trebalo da zatvori četiri poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi do kraja godine trebalo da zatvori četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), a preostala u posljednjem kvartalu 2026. godine, kazao je glavni pregovarač sa EU, Predrag Zenović.

Najvažniji zadatak je, prema riječima Zenovića, da Crna Gora na vrijeme završi sve zadatke i dobije pozitivnu ocjenu.

Zenović je, intervjuu za Dnevnik Televizije Crne Gore, podsjetio da Crna Gora kreće sa pozicije dobijenog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

On je kazao da je to jedan novi optimizam u pregovaračkoj strukturi, kako od Crne Gore, tako i od svih država članica.

“Mislim da je vrlo važno da u tu novu etapu zatvaranja poglavlja, nakon dobijenog IBAR-a, ulazimo s jednom novom energijom, opredijeljenosti i sa vrlo jasnom mapom puta i rokovima kako da do kraja 2026. godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja”, kazao je Zenović.

Upitan koliko je vremena potrebno kako bi Crna Gora znala da je zadovoljila kriterijume, Zenović je rekao da je to onda kada država zatvori sva poglavlja, prenosi portal RTCG.

“Govorimo o 33 poglavlja, i ona dva poglavlja koja se dodaju na samom kraju. Da ne unosimo konfuziju, to je ukupno 35 poglavlja. Zatim se pristupa izradi pristupnog ugovora sa EU. Taj ugovor mora ratifikovati sve države članice”, rekao je Zenović.

Na pitanje da li Crnu Goru na tom putu opterećuje nešto, imajući u vidu odnose s Hrvatskom, Zenović je odgovario da diplomatski i politički izazovi postoje.

Taj proces, kako je dodao, nije samo tehničko, ekspresno, reformski, nego on je itekako i diplomatsko-politički.

“Na oba polja, u obje dimenzije, važno je da država da sve svoje kapacitete i snage, da taj proces teče nesmetano”, dodao je Zenović.

Zato je, kako je poručio, vrlo važno da Crna Gora nađe upravo te tačke spajanja sa susjedima, sa Hrvatskom u prvom redu, a ne tačke razdvajanja.

“Da tačkama razdvajanja ili nekakvih tačke izazova u našim bilateralnim odnosima razgovaramo za diplomatskim stolom, što je prije moguće da nađemo optimalna rješenja u duhu dobrosusjedskih odnosa koji su temelj i našeg i Hrvatskog evropskog puta”, zaključio je Zenović.

