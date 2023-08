Zenka: Potrebna stabilna vlada koju bi činili PES, koalicija Zajedno i manjine

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori treba stabilna vlada, koja bi imala kredibilnu većinu za donošenje važnih odluka, ocijenio je lider Demokratske unije Albanaca (DUA) Mehmed Zenka, navodeći da bi bilo najkonstruktivnije da tu vladu čine Pokret Evropa sad (PES) i koalicija Zajedno, uz učešće manjina.

Zenka je novinarima, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, rekao da nemaju ništa protiv da lider PES-a Milojko Spajić bude mandatar za sastav nove vlade.

On je istakao da Crnoj Gori treba stabilna i odlučna vlada, koja se sastoji od kadrova spremnih da se suoče sa problemima koji očekuju Crnu Goru već poslije turističke sezone.

“Iznio sam mišljenje da bi najkonstruktivnija i najplodotvornija vlada za Crnu Goru bila ona koju bi činile dvije najjače koalicije u Crnoj Gori – odnosno koalicija koju je predvodio PES i koalicija Zajedno, uz normalno učešće i manjina”, kazao je Zenka.

On je dodao da bi to bila vlada koja bi imala kredibilnu većinu za donošenje veoma krupnih odluka koje očekuju Crnu Goru.

Upitan da li podržava lidera PES Milojka Spajića za mandatara, Zenka je rekao da je za njih prihvatljiva ideja da koaliciji koja je osvojila najveći broj glasova pripadne i mandatar.

“Ako ćemo da gledamo pravim očima tokove demokratije jedne države, onda PES-u, odnosno koaliciji koju oni predvode, pripada mandatar. Javnosti je indirektno ili direktno već poznato ko će biti taj mandatar, to je gospodin Spajić i mi apsolutno ne vidimo nikakav problem u tome”, naveo je Zenka.

On je kazao da je njemu, kao predsjedniku jedne nacionalne partije, u interesu da se formira vlada koja bi imala sluha prema manjinama i prema njihovim zahtjevima.

Zenka je kazao da je to u otvorenom razgovoru sugerisao Milatoviću.

“Nadam se da će se na fonu toga formirati nešto u Crnoj Gori što bi garantovalo dugotrajniju i stabilnu vladu, koju očekuju veliki izazovi za prevazilaženje finansijske krize, koju očekujemo poslije ili pred Novu godinu”, naveo je Zenka.

Na pitanje da li vidi sebe u vladi, ukoliko ona bude formirana sa koalicijom Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Zenka je ponovio da nema ništa zajedničko sa političkim grupacijama koje negiraju sve njegove vrijednosti.

