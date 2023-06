Zeković: Podrška SDP-u jedina garancija odbrane temeljnih vrijednosti države

Podgorica, (MINA) – Podrška Socijaldemokratskoj partiji (SDP) od pet ili deset odsto mnogo je snažnija garancija odbrane temeljnih vrijednosti države, nego nečijih 20 ili 30 procenata, poručio je funkcioner te partije i kandidat za poslanika, Bojan Zeković.

On je ocijenio da će dosta glasova suverenističkog bloka biti izgubljeno i da će jedan dio biti upućen subjektima koji, nažalost, nemaju šansu da pređu izborni cenzus.

„Vidite sa aspekta postiizborne matematike da su glasovi upućeni Demokratskoj partiji socijalista (DPS), nažalost, izgubljeni, jer svi javno kažu da ne žele koalirati sa DPS-om ni po koju cijenu“, kazao je Zeković u intervjuu agenciji MINA.

On je rekao da jedino SDP može biti snažna prosuvernistička struktura u budućoj vlasti.

Zeković je naveo da građani sa SDP-om imaju garanciju da će ta stranka biti dio jedino one vlasti koja je poštena, koja garantuje građanski i sekularni karakter društva i snažno je okrenuta zapadnim vrijednostima i ubrzanom evropskom putu, ili će biti opozicija.

„Mi smo garancija, nije da samo kažemo nego smo to dokazali, da možemo biti dio samo one vlasti koja garantuje ostvarenje naših političkih ciljeva, ili ćemo vlasti biti opozicija“, dodao je Zeković.

On je kazao da misli da su dva poslanika SDP-a pružila više otpora politici nakon 30. avgusta 2020. godine nego nečijih 30.

„I zato mi i danas kažemo da je pet ili deset odsto podrške SDP-u mnogo snažnija odbrana onih vrijednosti za koje se borimo, nego nečijih 20 ili 30“, rekao je Zeković i dodao da u politici nije sve u brojevima.

On je, odgovarajući na pitanje koga vidi kao eventualne potencijalne partnere, kazao da SDP, za razliku od drugih, ne mora da se zariče oko takvih stvari.

„Mi smo provjereni u tome sa kim možemo i šta hoćemo raditi, jer smo više puta izlazili iz vlasti kada ona nije ostvarivala naše programske ciljeve, i odbijali da budemo dio vlasti, a najsvježiji primjer je 2020. godina“, rekao je Zeković.

On je dodao da su bili opozicija DPS-u i da su, kada je pozicija osvojila vlast, bili pozvani da budu dio izvršne vlasti i to odbili, jer su vjerovali da ta politička većina ne može donijeti dobro Crnoj Gori.

„Znači, sa nama su građani, za razliku od drugih, sigurni. Podsjetio bih, prije par mjeseci gospodin (Milo) Đukanović kaže da za razliku od drugih ne isključuje i Andriju Mandića kao partnera. Mi u Mandiću ne vidimo partnera“, naveo je Zeković.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi pristali na koaliciju sa Pokretom Evropa sad, na koaliciju sa URA-om i Demokratama, kazao da vjeruje da sa URA-om neće ni ovi koji su sada sa njima na izbornoj listi nakon proglašanja rezultata izbora, a kamoli neko drugi.

„Ali ponavljam, SDP je pokazao snagu da mijenja i svoje oponente. Ima li u politici većeg uspjeha nego kad vaši protivnici postane vaši sljedbenici“, naveo je Zeković.

On je, govoreći o samostalnom izlasku na izbore, kazao da su donijeli hrabru odluku, vođeni prije svega državnim, a ne partijskim interesom.

„Jer da smo razmišljali drugačije, bilo nam je mnogo jednostavnije uzeti garantovane mandate i imati lakšu kampanju“, dodao je Zeković.

On je ocijenio da ne mali dio građanskih suverenističkih birača ima značajan odijum prema DPS-u zbog svih onih politika koje su imali u prethodnom peridu.

Na pitanje da li vjeruje da će SDP ući u parlament, on je odgovorio potvrdno.

„Apsolutno. Ovo su već peti izbori na državnom nivou, treći parlamentarni, drugi predsjednički na kojim nastupamo samostalno. Sve to vrijeme forsiraju priču o snazi SDP-a“, kazao je Zeković.

On je podsjetio da su prije par dana obilježili trećinu vijeka postojanja na političkoj sceni što se, kako je dodao, malo koji politički subjekat može pohvaliti.

„Uz sve greške koje pravi svako od nas i na individualnom planu, a kamoli kolektivitet na više decenija, mogu bez lažne skromosti reći da su svi periodi kada je SDP bio u vlasti bili periodi snažnog kretanja Crne Gore u dobrom pravcu, i svi periodi kada smo mi svojevoljno bili opozicija bili periodi stagnacije ili propadanja države“, smatra Zeković.

On je, odgovarajući na pitanje koliko će biti teško da se formira vlada nakon svega što se dešavalo, kazao da je izvjesno da će Vlada biti koaliciona, samo je pitanje koliko subjekata će je činiti.

Upitan koliko će biti teško formirati Vladu nakon svih optužbi koje su iznosili pojedini politički subjekti, Zeković je rekao „da bi ako bi govorili o nekim drugim ljudima, rekli da će biti gotovo nemoguće“.

„Prije svega par mjeseci (Dritan) Abazović i (Aleksa) Bečić su imali takve razmjene ne kritika, nego optužbi za kriminal“, naveo je Zeković.

Kako je dodao, ako se posmatra ta istorija međusobnih odnosa, sve je moguće.

„Ali imamo i nove subjekte. Ja vjerujem da ako (Milojko) Spajić nakon ovakvih optužbi na njegov račun opet nakon izbora završi sa njima, moguće da su u pravu po pitanju njega“, kazao je Zeković.

On je poručio da je Crnoj Gori neophodna politička stabilnost, kako bi se mogli posvetiti temama koje se odnose na kvalitet života građanima, na bolje i svima dostupno i blagovremno zdravstvo, bolje obrazovanje.

„Kad ste zadnji put čuli u javnom prostoru da je neko pomenuo pregovaračko poglavlje“, upitao je Zeković.

On je upitao da li se uopšte bavimo stvarima koje su temeljno važne za državu, ili se politika svela na međusobne optužbe aktuelnih, a moguće i budućih koalicionih partnera.

Zeković je, odgovarajući na pitanje da li se plaši da bi izborni dan mogao da bude problematičan s obzirom na posljednja i dešavanja vezana za dojave o bombama u školama i nekim institucijama, kazao „da polako počinjemo da se navikamo na taj nivo nenormalnosti“.

On je rekao da, ipak, vjeruje da postoji minimum razuma i „da nijesu spremni ići u dalju radikalizaciju ovih par dana do izbora“.

„Jer nakon promjene 30-ogodišnje vlasti, za šta su neki smatrali da je nemoguće da prođe na miran način, mi sad dolazimo do paradoksa da osoba koja je svega par mjeseci u redovnom mandatu bila predsjednik Vlade, tako teško se razdvaja od funkcije po cijenu potpune destabilizacije, ne samo političkog, nego ukupnog bezbjednosnog sistema“, naveo je Zeković.

Upitan koliko posljednja dešavanja mogu da utiču na glasanje građana, konačne rezultate izbora i pregrupisavanje na političkoj sceni, on je rekao da postoje dva nivoa priče.

Jedan je, kako je naveo, besprizorna zlupotreba državnih i bezbjednosnih institucija u izbornom procesu od strane smijenjenog premijera.

Drugi je, kako je rekao, politički segment međusobnih optužbi.

„Dosad nijesmo imali situaciju da se ovako važnim stvarima tako beskrupolozno manipuliše i da se zlupotrebljavaju u samom izbornom periodu“, kazao je Zeković.

On je podsjetio da je Abazović prije par dana sazvao Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

„Koje nije sazivao čak ni kad je uhapšen njegov prvi saradnik, navodni borac protiv korupcije, koga Tužilaštvo sumnjiči da je švercovao duvan, a koji je, opet zajedno sa Abazovićem, u onom performansu fiktivno spaljivao“, naveo je Zeković.

On je dodao da Abazović nije sazvao Vijeće ni nakon tragedije na Cetinju, ni kad je uhapšen pomoćnik direktora Uprave policije, ni kad su smjenjivani direktori Agencije za nacionalnu bezvijednost i Uprave policije, ali jeste kada je dobio pismo jednog Koreanca.

„Ja ne ulazim u osnovanost optužbi da li je Spajić kriv ili nije. To treba da utvrde pravosudni organi, a ne da se čitav bezbjednosni sektor stavlja u službu jednog čovjeka da bi dobio par slotina glasova uoči izbora“, ponovio je Zeković.

On je rekao da „ono što danas imamo na sceni duboko urušava ukupni politički sistem“.

„Jer osim što Abazović optužuje Spajića da je korumpiran i nezakonito finansiran sa strane, oni njemu odgovaraju da imaju snimke kako je on znao i učestvovao u švercovanju cigareta sa (Radem) Miloševićem“, kazao je Zeković.

