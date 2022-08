Zdravstvenim uslugama zadovoljni skoro svi hospitalizovani pacijenti

Podgorica, (MINA) – Skoro svi pacijenti koji su tokom jula bili hospitalizovani u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), zadovoljni su pružanjem zdravstvenih usluga, pokazuju podaci Službe za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga te ustanove.

Iz KCCG-a je saopšteno da je istraživanje sprovedeno putem anonimne ankete, na uzorku od 596 hospitalizovanih pacijenata.

“Njih 592, ili 99,3 odsto, zadovoljno je pružanjem zdravstvenih usluga, dok njih četvoro, ili 0,7 odsto, nije bilo zadovoljno”, kaže se u saopštenju.

Iz te ustanove su kazali da se zadovoljstvo anketiranih pacijenata najviše odnosilo na ljubaznost, odgovornost i posvećenost medicinskog osoblja, kao i na profesionalni odnos prema pacijentima.

“S druge strane, četiri primjedbe odnosile su se na nedostatak tople vode i sredstava za higijenu”, dodaje se u saopštenju.

