Podgorica, (MINA) – Nezdravi i loši uslovi rada mogu predstavljati značajne rizikofaktore koji narušavaju mentalno zdravlje i ukupni kvalitet života, kazali su iz Kliničkog centra (KCCG).

Iz KCCG su povodom 10. oktobra – Svjetskog dana mentalnog zdravlja, poručili da je bezbjedno i zdravo radno okruženje važan protektivni faktor za mentalno zdravlje.

“Ovog Svjetskog dana mentalnog zdravlja, KCCG se ujedinjuje sa partnerima, kako bismo istakli vitalnu vezu između mentalnog zdravlja i radnog okruženja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ovogodišnja tema “Vrijeme je da prioritizujemo mentalno zdravlje na radnom mjestu” naglašava kritičnu važnost mentalnog zdravlja u profesionalnim okruženjima.

“Nezdravi uslovi, uključujući stigmu, diskriminaciju i izloženost rizicima kao što su uznemiravanje i drugi loši uslovi rada, mogu predstavljati značajne rizikofaktore koji narušavaju mentalno zdravlje, ukupni kvalitet života, kao i posljedično angažovanje ili produktivnost na poslu”, rekli su iz KCCG.

Oni su kazali da je cilj dana mentalnog zdravlja da angažuje različite relevantne strane, uključujući zaposlene, poslodavce, organizacije, Vladu i druge donosioce odluka, u zagovaranju na lokalnom nivou kako bi se promovisalo mentalno blagostanje u svim društvenim sferama, zalažući se za radna mesta gde je mentalno zdravlje prioritet.

“KCCG se ove godine priključuje kampanji i nastavlja da radi sa svojim partnerima kako bi osigurao da se mentalno zdravlje cijeni, promoviše i štiti, kako u okviru naše institucije, tako i društvu uopšte”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su podsjetili da su, podržavajući principe multidisciplinarnog pristupa i javnog zastupanja na kojima se temelji i Svjetski dan mentalnog zdravlja, zajedno da Institutom za javno zdravlje (IJZ) organizovali Drugi Festival mentalnog zdravlja.

On se, kako su naveli, održava od danas do 20. oktobra, a glavna tema je „ZAŠTO SE (NE) MIJENJAMO?”.

Iz KCCG su kazali da ovogodišnja tema ispituje povezanost mentalnog zdravlja sa promjenama u društvu, iz više aspekata i kroz različite podteme, nudeći priliku posjetiocima da besplatno iskuse određene prakse, ili dobiju informacije koje mogu biti relevantne za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.

“I to kroz sadržaje koji su zasnovani na teorijama i istraživanjima društveno-humanističkih, medicinskih i srodnih nauka”, naveli su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da su se, zajedno sa sa IJZ, udružili sa brojnim drugim ustanovama, organizacijama i institucijama koje učestvuju na Drugom Festivalu mentalnog zdravlja, pridružujući se i ovogodišnjoj kampanji kako bi osnažili sve da saznaju više o mentalnom zdravlju.

“Festival ima za cilj da pozove i osnaži građane da saznaju više o mentalnom zdravlju u kontekstu različitih sredinskih faktora koji mogu uticati na mentalno zdravlje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj festivala da se podstakni svi pojedinci, kao i relevantni društveni akteri da svako, kroz svoje aktivnosti, doprinese i prioritizuje očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja i blagostanja u svojoj zajednici, ali i socijalnom i profesionalnom okruženju.

Iz KCCG su rekli da će festival trajati 11 dana, sa više od 40 događaja koje su organizovale 32 organizacije, na različitim lokacijama u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

“Organizovaće se radionice, tribine, okrugli sto, predavanja i interaktivna predavanja, ulične akcije, predstave i filmske projekcije”, kaže se u saopštenju.

