Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeno preko dvije hiljade vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u prvih sedam mjeseci ove godine, zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšena 2.093 vozača, kazali su iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da je u istom periodu uhapšeno 160 osoba zbog odbijanja alkotestiranja.

„Na crnogorskim putevima se u prvih sedam mjeseci ove godine dogodilo 3.675 saobraćajnih nezgoda, dok se u istom periodu prošle dogodilo 3.217“, rekli su agenciji MINA iz Uprave policije.

Kako su naveli, od januara do avgusta ove godine na crnogorskim putevima poginulo je 47 osoba.

Iz policije su kazali da je u tom periodu u saobraćajnim nezgodama povrijeđeno 1.746 osoba, od kojih teže 314 i lakše 1.432.

„Najviše saobraćajnih nezoda dogodilo se na putevima Podgorica-Cetinje-Budva, Podgorica-Nikšić-Vilusi i Podgorica-Bar-Ulcinj“, naveli su iz policije.

Prema njihovim riječima, glavni uzroci saobraćajnih nezoda su prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nepropisno preticanje i vožnja pod uticajem alkohola.

