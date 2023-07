Zbog uvrjedljivog skandiranja prekršajno će odgovarati 40 navijača

Podgorica, (MINA) – Pripadnici navijačke grupe Vojvode, njih 40, prekršajno će odgovarati zbog skandiranja uoči fudalske utakmice finala Kupa između Sutjeske i Arsenala, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričkog i nikšićkog Odjeljenja bezbjednosti identifikovali 40 osoba, pripadnika navijačke grupe Vojvode, i da će protiv njih biti podnijete prekršajne prijave iz člana 30 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Iz policije su podsjetili da su pripadnici organizovane navijačke grupe Vojvode iz Nikšića prilikom dolaska na utakmicu uzvikivali uvrjedljive riječi sadržine: „Nož, žica, Podgorica”.

„Podgorička policija je sa tim događajem upoznala državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji su se izjasnili da se u radnjama pomenutih osoba ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, kaže se u saopštenju.

